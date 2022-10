Precio del dólar en Colombia superó los $4.800 : ¿cuándo es bueno comprar y vender?

El precio del dólar en Colombia sigue disparado y en la apertura de la jornada de este miércoles superó, por primera vez en la historia, la barrera de los 4.800 pesos, lo que implicaría una mayor devaluación del peso colombiano frente a la moneda estadounidense.

Pero el dólar no solamente está caro en Colombia sino en varios países del mundo. Esto se debe a una mayor posibilidad de que se presente una recesión global en el 2023, en medio de inflaciones históricas que han hecho que las tasas de interés suban y con esto, se frene el consumo y la economía.

Ahora que el dólar está alcanzando precios históricos cada día, muchas personas se preguntan si ya es muy tarde para comprar esta divisa ahora que su valor es más caro. Bloomberg en Línea consultó varios expertos para que los colombianos tengan un panorama más claro al respecto.

“Depende para qué los necesite, si no necesita los dólares y sus negocios no necesitan de esa moneda no es necesario comprarlos ahora. En estos momentos todas las monedas a nivel mundial se han devaluado”, manifestó Ana Vera, economista jefe de Inon Capital.

Sin embargo, la experta agregó que “si lo que quiere es diversificar el riesgo o sus ahorros e inversiones, puede empezar a invertir en algunos productos que tienen exposición a varias monedas y no es tan costoso como solo comprar dólares en este momento”.

Una manera de hacerlo es a través de brokers certificados en Estados Unidos o Panamá o invertir en fondos de inversión que tengan portafolios en dólares y así mismo den retornos.

Por su parte, Sergio Segura, analista financiero, explicó a Bloomberg en Línea que si una persona no alcanzó a comprar dólares cuando estaban más baratos, no hay problema porque cada caída en su precio es una oportunidad debido a que si sigue subiendo está cubierto. “Si baja sabremos que la situación económica en el país mejora”, dijo.

“El dólar es un seguro a la inestabilidad política y económica que se está observando en el país. Es incierto a dónde llegará el dólar para finales de 2022, algunos dicen que podríamos ver los 5.000 pesos por dólar si el Gobierno sigue afectando la confianza en los inversionistas internacionales y más aún en el sector de hidrocarburos”, agregó Sergio Segura.

MinHacienda envió mensaje de tranquilidad ante la disparada del dólar en Colombia

Ante esta disparada de la moneda estadounidense, el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, decidió enviar un mensaje de tranquilidad a los mercados. “Vamos a hacer una política macroeconómica responsable, vamos a cumplir la regla fiscal, no habrá control de cambios, y vamos a diversificar exportaciones”, dijo.

Frente a la exploración de petróleo y gas, el ministro aseguró que “es un tema que todavía estamos haciendo los ejercicios para ver qué se necesita en esa materia con el fin de garantizar que el país tenga un buen volumen de exportaciones y, por lo tanto, la capacidad para sostener una balanza de pagos sólida”.

Esto a pesar de que en múltiples oportunidades la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, y su viceministra de Energía, Belizza Ruiz, han asegurado que no se volverán a firmar nuevos contratos para la exploración y explotación de petróleo y gas en Colombia, ya que fue una promesa de campaña del presidente Gustavo Petro.

Analistas aseguran que las declaraciones encontradas entre los miembros del Gobierno han afectado el comportamiento del dólar en Colombia. Sin embargo, el ministro José Antonio Ocampo, quien ha tenido que salir a corregir afirmaciones en varias oportunidades, espera que en los próximos días haya una calma en los mercados.

“Esperamos que el compromiso con la estabilidad macroeconómica sea reconocida por los mercados. El día de hoy (este martes) como el viernes fueron días de incertidumbre, pero nosotros esperamos que en los próximos días se comiencen a calmar los mercados”, dijo el ministro de Hacienda.