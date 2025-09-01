Suscribirse

Precio del Euro hoy, lunes 1.º de septiembre: consulte a cuánto está en las casas de cambio

Así se mueve la divisa hoy.

Redacción Semana
1 de septiembre de 2025, 4:57 p. m.
Euro currency. Banknotes stacked on each other in different positions.Several hundred euro banknotes stacked by value
Esta es la cotización del euro hoy. | Foto: Getty Images

Este lunes, 1.º de septiembre, inició un nuevo mes y en la apertura de los mercados se conoció cuál fue la fluctuación de las distintas monedas que se cotizan en el país. Una de ellas es el euro, moneda que se transa en la Unión Europea y que utilizan la mayoría de los países en el continente europeo.

El euro se está cotizando este lunes a un precio de $4.696 pesos, lo que supone una baja del 0,02 % respecto a la jornada anterior, cuando la moneda se encontraba en $4.695.

Crecimiento economía. Inversión
Esta es la cotización de la moneda. | Foto: Adobe Stock

De acuerdo con las cifras registradas, la moneda ha tenido un incremento de cerca del 1,2 % en la última semana y desde enero se ha subido su precio en cerca de un 2,7 %.

Contexto: Dólar se cotiza en el mercado ‘next day’ este 1 de septiembre, por festivo en EE. UU.: precio oficial

La jefa del BCE considera “preocupante” una caída del gobierno francés

La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, expresó este lunes su preocupación por los riesgos de una caída del gobierno francés y advirtió que podría pesar en los mercados.

La exministra francesa de Economía y exdirectora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) respondía a una pregunta sobre la moción de confianza que podría tumbar el 8 de septiembre al primer ministro François Bayrou.

La propuesta europea, liderada por el comisario de Comercio Maroš Šefčovič, contempla aumentar las importaciones de productos estadounidenses, especialmente gas natural licuado (GNL) y productos agrícolas como la soja, con el objetivo de equilibrar la balanza comercial y evitar una escalada en la guerra comercial.
El Euro es la moneda oficial de la Unión Europea (UE) | Foto: Getty Images

“Todos los riesgos de caída de un gobierno en cualquier país de la zona euro son preocupantes”, dijo Lagarde a Radio Classique.

“Los desarrollos políticos, la aparición de riesgos políticos, tienen un impacto evidente en la economía, en cómo los mercados financieros evalúan el riesgo país, y por lo tanto nos preocupa”, agregó.

Contexto: Dólar en casas de cambio para este 1 de septiembre en Colombia: precio de la divisa

Bayrou sorprendió a Francia la semana pasada al convocar una votación de confianza tras meses de estancamiento sobre los planes de su gobierno para reducir la elevada deuda pública de la segunda economía de la UE.

Sin embargo, la presidenta del BCE descartó que Francia acabe bajo la tutela del FMI, institución que dirigió de 2011 a 2019.

Crecimiento economía. Inversión
Tenga en cuenta los factores que inciden en la cotización. | Foto: Adobe Stock

“Los países solicitan la intervención del FMI en circunstancias en las que la balanza por cuenta corriente es gravemente deficitaria y cuando el país no puede cumplir con sus obligaciones: este no es el caso de Francia hoy”, apuntó.

