Este lunes, 1.º de septiembre, inició un nuevo mes y en la apertura de los mercados se conoció cuál fue la fluctuación de las distintas monedas que se cotizan en el país. Una de ellas es el euro, moneda que se transa en la Unión Europea y que utilizan la mayoría de los países en el continente europeo.

El euro se está cotizando este lunes a un precio de $4.696 pesos, lo que supone una baja del 0,02 % respecto a la jornada anterior, cuando la moneda se encontraba en $4.695.

Esta es la cotización de la moneda. | Foto: Adobe Stock

De acuerdo con las cifras registradas, la moneda ha tenido un incremento de cerca del 1,2 % en la última semana y desde enero se ha subido su precio en cerca de un 2,7 %.

La jefa del BCE considera “preocupante” una caída del gobierno francés

La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, expresó este lunes su preocupación por los riesgos de una caída del gobierno francés y advirtió que podría pesar en los mercados.

La exministra francesa de Economía y exdirectora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) respondía a una pregunta sobre la moción de confianza que podría tumbar el 8 de septiembre al primer ministro François Bayrou.

El Euro es la moneda oficial de la Unión Europea (UE) | Foto: Getty Images

“Todos los riesgos de caída de un gobierno en cualquier país de la zona euro son preocupantes”, dijo Lagarde a Radio Classique.

“Los desarrollos políticos, la aparición de riesgos políticos, tienen un impacto evidente en la economía, en cómo los mercados financieros evalúan el riesgo país, y por lo tanto nos preocupa”, agregó.

Bayrou sorprendió a Francia la semana pasada al convocar una votación de confianza tras meses de estancamiento sobre los planes de su gobierno para reducir la elevada deuda pública de la segunda economía de la UE.

Sin embargo, la presidenta del BCE descartó que Francia acabe bajo la tutela del FMI, institución que dirigió de 2011 a 2019.

Tenga en cuenta los factores que inciden en la cotización. | Foto: Adobe Stock