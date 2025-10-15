Suscribirse

Finanzas públicas

Primer sí que logra el proyecto de presupuesto en plenarias del Congreso. Esto fue lo que aprobaron

El resultado da señales de que los parlamentarios decidieron debatir la propuesta del gobierno, y no permitir que sea emitido por decreto.

Redacción Economía
15 de octubre de 2025, 11:29 p. m.
Presupuesto 2026. Debate final en plenarias de Senado y Cámara
Presupuesto 2026. Debate final en plenarias de Senado y Cámara | Foto: Congreso de la República / Youtube

El informe de ponencia del proyecto de presupuesto 2026 recibió el si de la mayoría en las plenarias de Senado y Cámara de Representantes, con lo cual, se envía la señal de que los parlamentarios de ambas células legislativas decidieron estudiar, debatir y tomar partido en lo que se debe ajustar, en vez de hundir la propuesta gubernamental, como ocurrió el año pasado, cuando se aprobó la carta financiera que está en vigencia en este 2025.

No obstante, en la Cámara, por ejemplo, hubo 39 votos por el no, lo que podría dar indicios de que la votación será pulseada, a medida que avanza el trámite de aprobación.

Presupuesto 2026
Plenaria en el Congreso de la República. Debate al Presupuesto 2026 | Foto: Congreso de la República / Youtube

Un primer bloque de artículos salió al ruedo, los cuales, en el caso de la Cámara, la representante Olga Lucía Velásquez leyó los números y argumentó que son ítems alrededor de los cuales los congresistas presentaron proposiciones de eliminación. Allí se encuentran los artículos 8, 14, 15, 16, 22, 32, 37, 39, 42, 44, 62, 83 y 89.

La primera votación se hizo con los artículos 8 y 89, y la votación fue mayoritaria por el no a la eliminación (82 contra 22).

Noticia en desarrollo...

