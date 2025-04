Privados del acceso a salud, trabajo, educación y en hacinamiento. Este es el rostro de la pobreza multidimensional

Un hogar liderado por una madre soltera tiene dos hijos menores y uno mayor de edad que lleva más de un año en busca de una oportunidad laboral que no llega.

En la vivienda también habita la abuela, que está pensionada con un salario mínimo y es la que abastece la mayor parte de los ingresos para cubrir las necesidades de la casa. Por ese motivo, las finanzas solo alcanzan para pagar una vivienda de una habitación y, peor aún, no hay mucho margen de evolución, porque el promedio de años estudiados en el total de los integrantes de ese hogar, no va más allá de los 8 años. De los dos menores uno no sabe leer y el otro, ni siquiera ha asistido nunca a una institución educativa, pese a que ambos ya son adolescentes.

Todas esas características juntas convierten a esa familia en una de las que forman parte de ese 11,5 por ciento de hogares en condiciones de pobreza multidimensional que registró el Dane en 2024.

Se trata de una condición que priva a los ciudadanos del bienestar básico y aunque el fenómeno se ha ido reduciendo en el país, pues en 2023 era de 12,1 por ciento, en el detalle de las estadísticas hay realidades que opacan parte de los logros.

Pobreza multidimensional por departamentos en 2024 | Foto: Transmisión Youtube

El indicador de pobreza multidimensional, para su medición, contempla 5 dimensiones: condiciones educativas, condiciones de la niñez y la juventud, trabajo, salud, y vivienda con servicios públicos.

Según el Dane, para que un hogar se considere pobre multidimensional se requiere que esté privado de al menos el 33,3 por ciento de los 15 indicadores que incluye la entidad.

Escasa reducción

En Colombia se suelen hacer sonar bombos y platillos por reducciones que a veces son poco significativas, en variables sociales que tienen que ver con la calidad de vida de la gente y que deberían estar bajo control. De esa manera, hay que poner en el visor que, aunque 251.000 personas salieron del escenario que los cataloga como pobres multidimensionales, lo que implica una reducción de 0,6 por ciento; aún hay 6.018.000 personas que no logran avanzar hacia un mejor vivir.

Temas cruciales para el ser humano, como la salud, empeoran en la nueva medición, en línea con las dificultades que ha tenido el servicio, mientras se busca una reforma al sistema que sigue en capilla en el Congreso de la República, en medio de un vendaval de críticas.

Los datos del Dane muestran la manera en la que aumenta la incidencia de personas que enfrentan barreras de acceso al servicio de salud, indicador que pasa de 1,8 por ciento en el año anterior a 2,9 en 2024, en parte, porque la demanda aumentó en más de un tercio.

El acceso a la salud se ha dificultado | Foto: Milagros Palomares - Semana

Remedio casero, curanderos...

Una vez más se evidencia que tener un carné de afiliación no es garantía de atención en salud, pues las personas están incrementando el uso de métodos empíricos para tratar de resolver sus problemas de salud, a falta de un sistema que los atienda con prontitud. Este ítem en particular (la dificultad en el acceso) preocupa a algunos analistas, pues como se aumentó en un 148,9 por ciento, sugiere que hay ahora más colombianos que podrían estar poniendo su vida en manos de yerbateros, curanderos y comadronas. Aunque no hay una evidencia de si esa tendencia se debe a temas culturales de algunas étnias que así lo deciden, expertos estiman que valdría la pena ir más allá del dato, partiendo de la premisa de que esas prácticas no siempre resultan certeras cuando se trata de enfermedades que ponen en alto riesgo la vida humana.

El remedio casero, lo que más está al alcance | Foto: Getty Images

El remedio casero está posicionándose, al igual que la automedicación, en el entendido de que las personas no logran acceder al servicio cuando lo requieren, por lo tanto, se ven abocados a ir a la farmacia o a la plaza de mercado, y comprar lo que alguien les recomendó para curar su mal.

Bajó pero va lento

Con todo y esas circunstancias, para el director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, es una buena noticia que la pobreza multidimensional siga disminuyendo -aunque sea de manera lenta-.

El experto, destaca en particular, “la reducción en la proporción de hogares con menores de edad que presentan rezago escolar o bajo logro educativo, aunque estos porcentajes siguen siendo considerablemente altos”, mencionó.

No hay que olvidar que la educación es uno de los caminos para que las personas puedan tener más oportunidad para lograr un cambio en sus condiciones de vida.

Luis F. MejíaDirector de Fedesarrollo | Foto: NICOLAS LINARES

Avances y retrocesos

El porcentaje de población que vive en el analfabetismo, en una sociedad en la que existe toda clase de posibilidades para salir de esa condición, no deja de sorprender, pues evidencia lo que ya han establecido varios organismos estudiosos de los temas sociales, y es la trampa de la pobreza, es decir, cuando los hogares pobres y de segmentos medios tienen dificultades para generar mayores ingresos de manera sostenible, por lo tanto, las nuevas generaciones terminan replicado la misma situación que tuvieron sus progenitores.

Las estadísticas evidencian que el analfabetismo se ubicó en el 7,1 por ciento en 2024, luego de haber tenido una leve reducción, porque estaba en 7,5 por ciento, pero se acentúa mucho más en algunas regiones, por lo cual, el exdirector de Planeación Nacional, Jorge Iván González, dice que lo que más debe preocupar, alrededor de la pobreza multidimensional, es la brecha territorial, teniendo en cuenta que ese índice (contando con el total de las variables que lo integran) sube al 70,2 por ciento en una región como el Vichada (aumentó en 4,8 por ciento de un año a otro), mientras que en la capital del país es solo del 5,4 por ciento. Y eso que en Bogotá el indicador desmejoró, pues era de 3,6 por ciento en 2023.

Secretario de Integración Social, Roberto Angulo | Foto: Secretaría de Integración Social

Roberto Angulo, secretario de integración social del Distrito Capital, advierte que la crisis del sector salud se transmitió a los pobres de Colombia y, el deterioro en el acceso al servicio se hizo mayor en zonas urbanas y en Bogotá. Tanto así que, si en el área rural subió en 0,9 por ciento y en las cabeceras en 1,2 por ciento, el incremento en Bogotá fue de 2,8 por ciento.

Mucho analfabetismo para la época

En términos de analfabetismo, fenómeno que de hecho, ya no debería existir, las regiones más rezagadas son las del Caribe y el Pacífico. La primera, con una población de 12,9 por ciento sin saber leer ni escribir; la segunda con 12,6 por ciento, y, en este último territorio, dicha variable aumentó frente al año anterior (era del 12,4 por ciento en el año anterior), lo que es aún más preocupante, pues es entendible que las personas que hoy son adultos mayores hayan quedado con su educación en cero, más no que los jóvenes también entren a engrosar las cifras del analfabetismo.

En todo caso, González sostiene que si bien hubo reducción de la pobreza multidimensional, ese indicador no baja tan rápido, lo que no es nada bueno para el país, porque la salida de ese pozo no depende tanto de la misma persona, sino de la política pública, que es la que debe promover el bienestar ciudadano.

Jorge Iván González | Foto: DNP

Hacinados

Por el momento, en esa población afectada por la pobreza multidimensional, pulula el hacinamiento crítico en la vivienda, que si bien cayó en un punto porcentual, afecta al 6,1 por ciento de los hogares. Y ni que decir del trabajo informal, que está presente en 8 de cada 10 familias sumidas en el fenómeno de la pobreza multidimensional.

La informalidad laboral está más acentuada en el sector rural: 9 de cada cada 10 de esos 6 millones de colombianos no tienen un empleo digno.