Petro la emprende contra Barranquilla: “Mucha gente se cree el cuento de que es la joya de la corona”

Durante una entrega de tierras para Córdoba, en el marco de la Reforma Agraria y realizada en el municipio de Tierralta, el presidente Gustavo Petro dio un discurso en el que se refirió a las cifras de pobreza en Colombia.

Si bien las cifras muestran que la pobreza extrema no se ha reducido al mismo tiempo que la monetaria, la explicación del Gobierno es que es un fenómeno que se debe a dos factores. El primero es que la reducción de la pobreza monetaria está asociada a la disminución del desempleo y un mayor ingreso de los hogares, mientras que el segundo explica que la caída de la pobreza extrema se relaciona más con el crecimiento de la agricultura.

En medio de ese análisis, el presidente se refirió a la pobreza en la costa Caribe y, en particular, a la de la capital del Atlántico. “Yo diría que Barranquilla está en un pleno proceso de empobrecimiento, pero para la prensa es la joya de la corona, porque la maneja un amigo de ellos, de una familia. Y mucha gente de Barranquilla se cree el cuento”, aseguró.

En su discurso hizo énfasis en la gravedad de esa situación, dado que Barranquilla es la principal ciudad del Caribe. Añadió que Riohacha también tiene un profundo problema de empobrecimiento, pero según el mandatario, eso no sucede en otras ciudades de la región como Montería, Sincelejo, Cartagena, Santa Marta ni Valledupar. “Pero Barranquilla se ha ganado el premio del empobrecimiento en Colombia al elevar la pobreza extrema más que cualquier otra ciudad de Colombia”, insistió.