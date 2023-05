Reforma laboral: Bruce Mac Master advierte que a Colombia le puede ir “muy mal” o “muy bien”, depende de ciertos artículos

La reforma laboral, que ya está en tramite en el Congreso, pues el proyecto fue radicado el pasado 16 de marzo, aún sigue en la lupa de diferentes sectores. Por una parte, Bruce Mac Master, Presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), quién ha manifestado sus posición activamente en las redes sociales, advirtió que con el proyecto se pueden lograr muy buenos o muy malos resultados.

Bruce Mac Master, presidente de la Andi

“Podemos lograr muy buenos o muy malos resultados en empleo e informalidad con la #ReformaLaboral dependiendo de cada uno de sus artículos. Es indispensable evaluar su impacto y tenerlo en cuenta en el debate. Esta es la intervención de @LuisFerMejia director de @Fedesarrollo en comisión VII de cámara @Fedesarrollo es uno de los más importantes centros de pensamiento del país, pero el gobierno cuenta también con los equipos de análisis macroeconómicos de @minhacienda y de @DNP_Colombia o con los grupos de investigaciones económicas de @BancoRepublica en los cuales debe basar sus propuestas y decisiones”, Trinó Mac Master.

Así como lo cita el presidente gremial, Luis Fernando Mejía, director Fedesarrollo indicó que “Reforma pensional va por buen camino pero la laboral va hacia el otro lado”.

Agregó que: “Los economistas hemos venido hablando desde hace varios años de la necesidad de una reforma pensional, que tiene elementos positivos. Pero el análisis de la reforma laboral debe hacerse en conjunto con el de la pensional”.

Según Fedesarrollo, el análisis de la reforma pensional y laboral debe hacerse de forma integral porque la baja cobertura al sistema pensional que según el centro de pensamiento es de apenas del 25 por ciento a los adultos mayores, se deben en esencia a una altísima informalidad laboral que actualmente está en el 58 % de la población ocupada.

“Eso que quiere decir que los objetivos de aumentar la cobertura pensional por un lado y de reducir la informalidad son básicamente dos caras de la misma moneda no será posible mejorar la cobertura pensional de nuestro país si no hacemos esfuerzos importantes para reducir la informalidad y si bien la reforma pensional va la dirección correcta la reforma laboral por el contrario va a la dirección opuesta desde el punto de vista del mercado laboral”, indicó Mejía.

Pero el debate sobre la construcción del proyecto no comenzó por las declaraciones de Mejía. El presidente de la República Gustavo Petro y Bruce Mac Master ‘se estrellaron’ en redes sociales. El pasado miércoles 10 de mayo, en la redes sociales hubo un intercambio de mensajes presidente Petro y el presidente de la Andi, sobre los impactos y riesgos que puede traer para el país la polémica reforma laboral que radicó el Gobierno nacional del Pacto Histórico.

El primero en mostrar su profunda preocupación por el proyecto fue Mac Master, presidente de la Andi, quien alertó que la reforma laboral no crea empleo y, por el contrario, lo destruye, postura que reveló en su cuenta de Twitter.

“Colombia no puede darse el lujo de adelantar una reforma laboral, que no solo no crea empleo, sino que lo destruye. Si vamos a dar el paso de hacer una reforma en este frente lo mínimo es que:

1. Cree empleo

2. Reduzca informalidad

3. Genere más actividad económica”, trinó Mac Master.

Mensaje que no pasó desapercibido por el presidente Petro, quien respondió a Bruce que el argumento que apunta a que su reforma laboral aumentará el desempleo es mentira.

“Siempre desde el poder se ha dicho que, si se aumentan los salarios, se aumenta el desempleo. Mentira. La historia del capitalismo europeo y norteamericano muestra sociedades de altos salarios con altísimo empleo”, publicó en su cuenta de Twitter el presidente Petro.

Siempre desde el poder se ha dicho que si se aumentan los salarios , se aumenta el desempleo. Mentira. La historia del capitalismo Europeo y norteamericano muestra sociedades de altos salarios con altísimo empleo.



Y continuó con el trino: “En Colombia se ha creído que volver el trabajador esclavo genera más riqueza, mentira. Tenemos la productividad más baja de la OCDE”.

“Nunca habrá paz en Colombia con dirigentes empresariales que creen que esclavizando a los trabajadores se genera riqueza. El Pacto Social consiste en dignificar las condiciones de trabajo del pueblo colombiano”, finalmente señaló el jefe de Estado.