Comerciantes respaldaron al BanRepública y pidieron mesura al MinTrabajo con la reforma laboral

Un llamado al respeto y al diálogo cordial hizo el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, como respuesta a las declaraciones que hizo recientemente la Ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, quien afirmó que las cifras del Gremio, frente al impacto de la reforma laboral propuesta por el Gobierno, han sido alteradas.

“El hecho de que nuestras cifras no coincidan con las del Ministerio, no quiere decir que estén manipuladas. De hecho, las consecuencias de esta reforma son tan complejas y contundentes, que no necesitan ninguna alteración. Los datos hablan por sí solos. Desconocer el alto impacto de la reforma en los costos laborales es tapar el sol con las manos”, indicó Cabal.

Fenalco pidió mesura al Ministerio de Trabajo y reiteró que sus cifras no han sido alteradas. - Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

Al respecto, el vocero de los comerciantes hizo referencia a un reciente informe del Banco de la República, que revela que el incremento de los costos salariales propuestos en la reforma laboral recortaría unos 454.000 empleos y generaría graves afectaciones por el impacto en los despidos.

El impacto de la destrucción de más de 450 mil empleos señalado en el informe del Banco de la República coincide con las cifras de Fenalco, que se dieron a conocer el pasado 17 de marzo. Fenalco trabaja con cálculos oficiales fundamentados en las cifras del Dane y en los datos técnicos e imparciales de Fedesarrollo.

Datos que coinciden con las cifras publicadas por Fenalco el pasado 17 de marzo, donde se afirma que la reforma podría elevar el desempleo entre 4.2 y 5.7 puntos porcentuales. Esto significa que se afectarían en el mediano plazo, unos 600 mil empleos.

Desde que se conoció el primer borrador, el Gremio manifestó que no comparte el enfoque integral del proyecto, no solo porque elevaría entre 30 y 35 % los costos que deben asumir las empresas, en su mayoría mipymes, sino porque los cambios normativos propuestos no responden a las necesidades del 63 % de la fuerza laboral del país que se encuentra en la búsqueda de empleo o están en la informalidad.

Dada la importancia de esta reforma para el país, el presidente de Fenalco reiteró su preocupación por el poco tiempo que le han dedicado al análisis juicioso de este proyecto. Así mismo hicieron un llamado al Congreso de la República para que haga una discusión profunda del impacto que puede tener la reforma laboral en los colombianos.

Dada la importancia de esta reforma para el país, el presidente de Fenalco reiteró su preocupación por el poco tiempo que le han dedicado al análisis juicioso de este proyecto. - Foto: César Carrión - Presidencia

El banco emisor, a través del Grupo de Análisis del Mercado Laboral (Gamla) alertó sobre las consecuencias que traería el proyecto para las empresas del país. De aprobarse, este incrementará el costo laboral promedio, asociado a los salarios y a las indemnizaciones.

“La pregunta es: ¿entonces las cifras de Fedesarrollo, el Banco de La República y el Dane, cálculos oficiales de donde tomamos nuestras cifras, también han sido alteradas? (…) Esta es una realidad que debemos revisar a fondo y por eso no se puede pasar por encima del futuro y la estabilidad económica del país”, agregó el presidente de Fenalco.

Este informe sostiene que, por un lado, el incremento del costo laboral por salarios oscilaría entre 3,2 % y 10,7 % y por indemnizaciones aumentaría entre 1,2 % y 1,9 %. Estos aumentos se verían reflejados en los costos de producción de las empresas, lo que podría afectar su competitividad en el mercado. Además, es posible que los empleadores decidan reducir su plantilla de trabajadores para compensar los mayores costos laborales, lo que a su vez podría aumentar la tasa de desempleo en el país.

El banco emisor, a través del Grupo de Análisis del Mercado Laboral (Gamla) alertó sobre las consecuencias que traería el proyecto para las empresas del país. - Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Por otro lado, el aumento del costo energético, de los insumos y de los servicios públicos tendría un impacto en los costos de producción de las empresas, lo que podría resultar en un aumento de los precios de los productos y servicios para los consumidores. Además, la incertidumbre económica y política también podría afectar la inversión y el crecimiento empresarial. Por lo tanto, es importante que las empresas evalúen cuidadosamente los costos y riesgos asociados con estas medidas y tomen decisiones informadas en consecuencia.

La defensa del presidente Petro

El polvorín alrededor de las reformas sociales del presidente Gustavo Petro no deja de moverse. La reforma laboral, en particular, es una de las que más remolinos motiva y lo hizo ahora, luego de un estudio que revela que, con la aplicación de las medidas, se llegaría a un recorte de 450.000 puestos de trabajo formales en el ya aporreado mercado laboral de Colombia.

El polvorín alrededor de las reformas sociales del presidente Gustavo Petro no deja de moverse. - Foto: juan carlos sierra

Lo clave del estudio es que tiene sellos y referencias del Banco de la República, la entidad rectora de la política monetaria en el país, por lo cual, conserva su autonomía y tiene alta credibilidad. Por esa razón, el mandatario de los colombianos salió a decir que “no es un documento oficial del Banco de la República, sino de un grupo de estudio que usa una metodología, en mi opinión cuestionable”.

En su respuesta al estudio que ha llamado la atención, principalmente por la fuente de la que proviene, Petro dijo que, “tanto Keynes como la economía política, por ejemplo, afirmaban que no existía un mercado de trabajo, este grupo dice que sí”. Una extensa respuesta elaboró el presidente Petro al contenido del estudio que se constituye como un documento clave en medio de los debates sobre la reforma laboral.