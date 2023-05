“Pancito a 5.500 pesos”: la tormenta que desató un comentario de Vicky Dávila sobre los precios del pan en Tostao

Todo un revuelo de ha desatado en las redes sociales por cuenta de un comentario de la directora de Revista SEMANA, Vicky Dávila, quien por medio de sus redes sociales puso un ejemplo del día a día para mostrar cómo el acelerado aumento del costo de vida está impactando con fuerza la economía de los colombianos, quienes han tenido que cambiar sus hábitos de consumo para lograr que la plata alcance hasta fin de mes.

Por medio de su cuenta de Twitter, Vicky Dávila usó el pan de la reconocida cadena de cafeterías Tostao y señaló que actualmente una unidad de este producto supera los 5.000 pesos en estos lugares, recordando aquellas épocas en las que apenas costaba 100 pesos, las cuales ya solo quedan en el recuerdo de miles de personas.

“Este pancito costó en Tostao 5.500 pesos. Me impactó porque antes un pan de ese tamaño podía costar, hace años, 100 pesos. Obvio, hoy no. Pero alguien que gane un salario mínimo sencillamente no lo puede comprar, es un lujo. Si el pan está caro hay hambre en los sectores más pobres”, dice el trino.

Este pancito costó en Tostao 5.500 pesos. Me impactó porque antes un pan de ese tamaño podía costar, hace años, 100 pesos. Obvio, hoy no. Pero alguien que gane un salario mínimo sencillamente no lo puede comprar, es un lujo. Si el pan está caro hay hambre en los sectores más… pic.twitter.com/uUvXFkNml7 — Vicky Dávila (@VickyDavilaH) May 8, 2023

De inmediato este mensaje se volvió viral en las redes sociales y cientos de internautas han aprovechado para recordar los apretones que están viviendo los hogares en todo el país, donde la inflación ha obligado a suprimir muchos gastos o gustos que antes se podían dar y que ahora deben ser reemplazados por productos de primera necesidad.

“Inflación descontrolada y los impuestos ahogando a los colombianos”, se puede leer en algunos mensajes de los seguidores de Vicky Dávila, quienes también han recordado aquellos pronósticos que apuntan a que el pan de barrio también aumentará con el paso del tiempo, teniendo en cuenta que gran parte de los insumos que se usan para el mismo son importados y la subida del dólar también está afectando.

Y es que si bien la inflación bajó para el mes de abril mostró sus primeras contracciones, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (Dane), los alimentos siguen siendo uno de los sectores que más está presionando el costo de vida en todo el territorio nacional, con 3,48 puntos porcentuales de aporte. Le siguen el alojamiento, agua, electricidad y gas, con 2,53 pps, transporte (2,12 pps), restaurantes y hoteles (1,88 pps), bienes y servicios (0,8 pps) y artículos para el hogar (0,66 pps).

“Así es exactamente como me sentí después de estar fuera del país durante dos meses y regresar. El cambio en los costos de los alimentos fue notable y yo también me preguntaba cómo los que tienen el salario mínimo podían pagar cualquier cosa menos arepas”, sostuvo otro internauta en reacción a la publicación de la Directora de SEMANA.

En otros comentarios los usuarios de Twitter han criticado el valor del pan en Tosato, indicando que su precio es exagerado e invitaron a Vicky Dávila a que opte por las tiendas de barrio, donde también se están sintiendo los estragos de la inflación, pero es mucho más barato que en los establecimientos de Cadena.

Los usuarios de Twitter han criticado el valor del pan en Tosato, indicando que su precio es exagerado. - Foto: Imagen tomada de Twitter.

“Tiene toda la razón! Un pan de ese tamaño en más de 5 mil pesos demuestra la dificultad de una persona del común para poder entrar a un sitio de esos que no es Q sea un establecimiento tan fino. El pobre solo tiene derecho a pan de barrio porque de resto el bolsillo no le da 😔”, dijo el usuario Daniel Neira en reacción a la polémica.

¿Cuál es la ciudad con la inflación más alta en Colombia?

Los habitantes en Cúcuta han sentido con mayor fuerza el creciente costo de vida en Colombia. El Dane también confirmó que Cúcuta sigue siendo la ciudad con la mayor variación mensual de la inflación, con 1,12%, y le siguen Riohacha (0,96%), Cartagena (0,94%), Bogotá (0,89%) y Montería (0,87%).

Las regiones que presentaron menor variación de precios en la medición mensual fueron: Ibagué (0,21%), Pasto (0,34%), Tunja (0,35%), Popayán (0,47%) y Bucaramanga (0,49%).

En cuanto a la variación anual, Cúcuta también está en el primer lugar con 15,37%. Le siguen Sincelejo (14,03%), Cartagena (13,7%), Montería (13,58%), Tunja (13,4%) y Valledupar (13,4%).

Las menores variaciones se registraron en Villavicencio (11,77%), Ibagué (11,92%), Florencia (12,29%) y Pereira (12,41%). Bogotá por su parte dio sorpresas, el indicador anual cerró en 12,82% en abril, por debajo del total nacional.