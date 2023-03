Fedesarrollo sobre reforma pensional y laboral: requieren importantes ajustes

Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de la Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo (Fedesarrollo), dio a conocer las principales observaciones que realizó la entidad en torno a la reforma pensional y laboral; advirtiendo que ambas requieren ajustes importantes para que puedan tener el impacto económico y social al que le apunta el actual Gobierno.

En primer lugar, indica que ambas iniciativas deben examinarse de forma integral, en la medida en que la muy baja cobertura del sistema obligatorio pensional actual (25 %) se debe esencialmente a la alta informalidad laboral (actualmente en 58 % de la población ocupada). “Los objetivos de aumentar la cobertura pensional y reducir la informalidad laboral son realmente dos caras de una misma moneda: no será posible mejorar la cobertura en el sistema obligatorio de pensiones si no se hacen esfuerzos por reducir la informalidad laboral”, indicó.

Así las cosas, en el análisis realizado a la reforma pensional se indica que su impacto fiscal llevará a un aumento en el pasivo del sistema de protección en la vejez; por lo que difiere con los cálculos del Ministerio de Hacienda, pues considera que habrá un aumento de 30,2 puntos del Producto Interno Bruto (PIB) frente a la reducción de más de 12 puntos del PIB que estima el Gobierno nacional, donde el principal conflicto en términos fiscales lo representa el subsidio contemplado en el pilar solidario para los adultos mayores que no alcanzaron a pensionarse.

Fedesarrollo difiere del Ministerio de Hacienda frente al impacto fiscal de la reforma pensional, debido a que desde el Gobierno se estiman reducciones por concepto del PIB, pero la entidad considera que será todo lo contrario. - Foto: Getty Images

“El Ministerio hace los cálculos con corte al 2070. Este cálculo tiene el inconveniente de dejar por fuera 30 años en donde el sistema de protección se vuelve más deficitario que en la situación actual”, destacó Mejía, por lo que sostiene que aunque la reforma pensional apunta en la dirección correcta, en su versión actual “genera una afectación excesiva en el ahorro privado, aumenta el pasivo pensional en su componente contributivo y, en las condiciones actuales, genera un ahorro insuficiente, lo que deteriora aún más la posición fiscal del Gobierno nacional.”

Con respecto a la reforma laboral, manifiesta que el proyecto de Ley está enfocado en otorgar una mayor remuneración y protección a los actuales empleados formales. Aunque este es un objetivo loable, en un mercado laboral de altas tasas de desempleo (11,2 % en el último trimestre móvil) y altas tasas de informalidad (57,9 % en el último trimestre móvil), estas medidas podrían generar un desincentivo a la generación de empleo y un incentivo a la automatización.

La propuesta de reforma laboral del actual Gobierno podría ocasionar impactos más negativos que positivos en el mercado laboral, debido a que las empresas verían incrementados sus costos, las cuales las llevarían a tomar decisiones que se traducirían en un aumento en el desempleo, advierte Fedesarrollo.

En efecto, uno de los impactos de la iniciativa y que destaca Fedesarrollo es el aumento en los costos no salariales por cuenta del incremento en los costos de despido; los cuales se multiplicarían por 1,9 veces, lo que generaría un aumento en los costos no salariales de 4 puntos porcentuales. Esto equivale a reversar en un 30 % las ganancias observadas con la reforma tributaria de 2012. “En particular, nuestros cálculos indican que solo esta medida generaría un aumento de la informalidad laboral de hasta 2,1 puntos porcentuales, equivalente a una pérdida de 460.000 empleos formales”, apuntó.

Para entender el impacto, las medidas sobre el costo de contratación del empleo formal, la entidad pone como ejemplo un microestablecimiento comercial con dos empleados que son contratados por un salario mínimo y un administrador que es contratado por dos salarios mínimos. Al analizar variables como reducción de la hora laboral, aumento en los recargos dominicales y festivos, y los costos de despido sin justa causa, los resultados arrojaron un alza en los costos laborales producto de las medidas establecidas por la reforma sería del 18,6 %; lo que provocaría a dicho negocio una caída en ventas, corte de personal e incrementos en el precio final del bien o servicio.

“Si bien la reforma laboral se enfoca en proteger a los actuales empleados formales, sus medidas tendrán consecuencias indeseadas en los ocupados informales y los desempleados: el aumento en los costos del empleo formal provocará un aumento del desempleo y la informalidad laboral, agravando aún más el problema de cobertura en el componente contributivo del sistema de protección a la vejez”, puntualizó.

Fedesarrollo espera que en el marco del estudio que realiza el Congreso de la República a las reformas presentadas por el Gobierno nacional, se realice un análisis meticuloso de lo que en estas se está proponiendo y que se hagan los correctivos necesarios que requieren para que logren el impacto que se necesita tengan estas iniciativas. - Foto: Transmisión Youtube

Recomendaciones

Con base en lo expuesto, Fedesarrollo realizó una serie de recomendaciones para que estas sean incorporadas dentro del estudio que se adelantada a ambas reformas. En el caso de la Pensional, sugirió cuatro aspectos a tener en cuenta, entre estos, la reducción del umbral de cotización en el pilar contributivo, de 3 a 1,5 salarios mínimos; y que Colpensiones ahorre la totalidad del flujo nuevo de cotizaciones actualizado por el crecimiento de la masa salarial.

“Para disminuir el impacto fiscal de la propuesta de reforma, sería deseable ajustar el ingreso base de liquidación (ampliando el periodo de cálculo de este ingreso) y la tasa de reemplazo, que en la propuesta del Gobierno permanecen sin modificaciones frente a los parámetros que rigen actualmente”, acotó.

COMUNICADO DE PRENSA📣“Las propuestas de reforma laboral y pensional requieren de importantes ajustes”: @Fedesarrollo.



Acceda al documento completo de análisis y recomendaciones en el siguiente enlace 🔗https://t.co/pVqCrWxDPm pic.twitter.com/kAMlXhk6zc — Fedesarrollo (@Fedesarrollo) March 30, 2023

Con respecto a la Laboral, se plantean también cuatro puntos, entre estos, el de la creación de un “seguro de desempleo no contributivo”. Este puede ser financiado con una fracción de los aportes a cajas de compensación y podría entregar medio salario mínimo hasta por tres meses a ocupados formales. También sugiere “introducir una tasa de cotización en salud progresiva”, iniciando en 0 % para quienes tiene ingresos iguales o inferiores a un salario mínimo y aumentado gradualmente hasta el 9 % para quienes tienen ingresos iguales o superiores a 25 salarios mínimos.