¿Seguirá bajando el dólar en julio? En el mes anterior se alejó notablemente de los temidos $5.000

El precio del dólar en Colombia ha dado sorpresas durante los últimos seis meses, sube, baja, lo que los expertos llaman que ha tenido una fuerte volatilidad. De 4.800 pesos que venía cotizándose en enero, en junio casi llega a los 4.000 pesos.

Precio del dólar en la jornada de apertura de este 4 de julio de 2023 - Foto: Bolsa de valores

El registro más alto del dólar fue de 5.061 pesos, que se convirtió en su punto más alto de cotización el pasado 8 de noviembre de 2022. Sin embargo, este comenzó a bajar sustancialmente desde la pasada Semana Santa, cuando se cotizó entre 4.600 y 4.300 pesos. El 28 de junio de 2023, la moneda estadounidense comenzó con un precio inicial de 4.185 pesos. De esta forma, subió un poco más de 33 pesos frente a la tasa representativa del mercado fijada para hoy por la Superintendencia Financiera en 4.152 pesos.

Ahora bien, la pregunta que se hacen diferentes colombianos es si esta moneda seguirá bajando. A lo que expertos de Scotiabank Colpatria dicen que el dólar es una variable difícil de predecir y por definición en Colombia la tasa de cambio es flexible, por lo cual no tiene ninguna intervención y va a depender de cuántos agentes requieran dólares o de cuántos deseen venderlos, lo que hace pensar que se seguirá con mucha volatilidad en el mes de julio.

Dólar sigue con fuerte volatilidad en el país, pero se mantiene en la línea de los 4.100 pesos. Getty - Foto: Getty Images/iStockphoto

Cuando se consolide la idea de que no habrá más alzas en las tasas de interés y que los agentes externos tengan un poco más de apetito por riesgo, seguramente podrán seguir llegando capitales a la economía colombiana pero no de la misma forma que se vio hacia principio del año; de tal manera que no se espera mucha apreciación del tipo de cambio pero tampoco mucha depreciación, ya que los mercados están más tranquilos y sobre todo las inflaciones y las tasas de interés en el mundo están dejando de subir.

Por otro lado, según el análisis del experto financiero Andrés Moreno, existe la posibilidad de que el dólar continúe bajando e incluso alcance los 3.900 o incluso los 3.700 pesos. Moreno destaca que, a pesar de algunas decisiones que han desestabilizado la economía colombiana, el Gobierno ha tenido buenos funcionarios en áreas como el Dane y el Ministerio de Hacienda, lo cual ha contribuido a mantener la estabilidad económica.

Consejos a la hora de comprar o vender dólares

Si se hace necesario comprar o vender dólares, no es conveniente esperar a los máximos o a los mínimos, para no especular con ese activo que resulta tan volátil. Si, por ejemplo, ya se tomó la decisión de hacer un viaje, entonces es mejor ir comprando los dólares, aprovechando que se ha venido normalizando de manera importante.

A quiénes beneficia y perjudica un dólar barato en Colombia

Exportaciones: un dólar más débil puede hacer que los productos y servicios de un país sean más competitivos a nivel internacional. Esto favorece a las empresas exportadoras, ya que sus productos se vuelven más atractivos en términos de precio para los compradores extranjeros. Además, puede impulsar la economía y generar empleo en el país exportador.

Turismo: un dólar más bajo puede hacer que viajar a un país sea más accesible para los turistas extranjeros. Esto puede estimular la industria turística y beneficiar a las empresas y empleos relacionados con este sector.

El dólar se mantiene lejos de los 5.000 pesos - Foto: Getty Images

Inversión extranjera: un dólar barato puede atraer inversión extranjera directa, ya que los activos y las empresas del país se vuelven relativamente más asequibles para los inversionistas extranjeros. Esto puede tener un impacto positivo en el crecimiento económico y el empleo.

Inflación: un dólar barato puede contribuir a la inflación, especialmente si un país depende en gran medida de las importaciones. Los precios de los bienes importados aumentarían, lo que podría transmitirse a otros sectores de la economía y elevar el costo de vida en general.

Deuda en moneda extranjera: si una persona o empresa tiene deudas en dólares u otra moneda fuerte y la moneda local se deprecia frente al dólar, el monto de la deuda en moneda local aumentará. Esto puede generar dificultades financieras y aumentar la carga de la deuda.