Si no se aprueba el presupuesto en el Congreso, el Gobierno lo sacará por decreto: MinHacienda hizo advertencia

“El martes deben designar ponentes de la Ley de Financiamiento. ¿El presupuesto puede salir por decreto? Sí, puede salir por decreto, eso dice la norma, no es un invento del Gobierno. ¿Cuándo se sabe si sale por decreto? Cuando el Congreso no lo apruebe. El Gobierno no se puede quedar sin presupuesto, por lo tanto, sale lo que radicó el Gobierno ”, indicó.

El director de la cartera, además, agregó que el Congreso no ha negado ningún monto del presupuesto, pues este proyecto no llegó a decisión. “Negar quiere decir que las cuatro comisiones lo nieguen. Aprobar quiere decir que las cuatro comisiones lo aprueben. Con una sola que no lo haga, no hay decisión. Cuando no hay decisión, la norma dice que rige el presupuesto que propone el Gobierno porque la iniciativa del presupuesto es del Gobierno”, indicó.