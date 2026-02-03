Invierno

Y ahora Urrá sin producir energía, por alerta roja en el embalse. Vea las impresionantes imágenes

La autoridad ambiental dice que hay un comportamiento inusual del río Sinú.

Redacción Economía
3 de febrero de 2026, 3:15 p. m.
Embalse de Urrá, en el departamento de Córdoba
Embalse de Urrá, en el departamento de Córdoba Foto: Fotos Anla / Cortesía

Los pobladores del departamento de Córdoba que a veces ven la vecindad con el río Sinú como una oportunidad económica, ahora están en alto peligro.

El embalse Urrá, que se utiliza para la producción de energía hidráulica, se mantiene en alerta roja, ante lo que la autoridad ambiental Anla cataloga como un fenómeno inusual en el río Sinú.

El crecimiento del nivel del agua ha sido acelerado, producto de las abundantes y fuertes precipitaciones, llegando así a superar los promedios históricos de aporte de energía registrados por la entidad. En consecuencia, se ha dejado de producir energía en las 4 turbinas, para dedicar los esfuerzos a la atención de la emergencia.

La falta de infraestructura de drenaje adecuada más la presencia de asentamientos humanos en zonas de alto riesgo, son la combinación que mantiene la preocupación, por un posible desbordamiento, sin que hasta ahora el agua deje de caer del cielo.

Embalse de Urrá, a punto del desbordamiento.
Embalse de Urrá, a punto del desbordamiento Foto: Anla / Autoridad Ambiental. Cortesía

El evento meteorológico habría tomado por sorpresa a los habitantes locales, señala la Anla, que mantiene el monitoreo, no solo allí sino en otras zonas del país.

“Se reportó de manera oportuna a la empresa operadora del proyecto sobre los riesgos asociados al incremento de la precipitación en las cuencas cercanas al embalse. En el contexto de esta emergencia, la Anla hizo parte del Puesto de Mando Unificado (PMU), citado por la Gobernación de Córdoba, para ejercer seguimiento ambiental al proyecto hidroeléctrico y conocer el impacto generado en la población e infraestructura", afirma la autoridad ambiental.

Noticia en desarrollo...

