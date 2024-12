Cada vez es menos importante tener un título universitario para conseguir un trabajo: estudio de Manpower

Una de las paradojas del mundo actual es que cada vez hay más personas con formación universitaria, pero las empresas se quejan constantemente porque no consiguen el personal que requieren. De hecho, 75% de los empleadores del mundo afirma que sufre de escasez de talento, según un estudio reciente de Manpowergroup , firma especializada en soluciones de gestión laboral.

Mónica Flórez, presidente de Manpower Group Latam, explica que no es que hagan falta ingenieros, pues puede que incluso haya suficientes, sino que faltan los que sepan usar, por ejemplo, inteligencia artificial . “ No es una cuestión del número de ingenieros, sino de lo que saben hacer y qué tan actualizados están. Porque la tecnología, así como la medicina, cada día cambia y quienes la ejercen se tienen que capacitar más ”, sostiene.

“El peso ponderado de las habilidades blandas ha ido aumentando después de la pandemia. Si antes era cero importante que trabajaras en equipo, ahora es muy importante, así como que tengas habilidades de comunicación. Esto es un reto, no solo para los empleadores, sino también para las instituciones educativas y para el crecimiento económico en general. Ya tendríamos que estar hablando de formar competencias blandas más rápido, de certificaciones más cortas, de tal manera que podamos empatar la oferta y la demanda de trabajo”, comenta la experta.

Añade que la falta de talento también se debe a que los negocios enfrentan una competencia mucho más disruptiva por el uso de la tecnología y de la inteligencia artificial (como solía decirse “a toda industria le llega su Uber”) y eso hace que necesiten personas que los ayuden a adaptarse a esos retos comerciales. “Además, no solo ha subido el peso ponderado de las habilidades blandas contra las técnicas, sino que hoy ya no es tan importante en ciertas posiciones tener un título universitario, un doctorado o un certificado tradicional. Hoy lo que importa es qué has hecho, qué sabes hacer y lo que estás dispuesto a aprender”, reitera.