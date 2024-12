Jefe o líder

Aquí viene la historia de Jose que es un excelente gerente. Parece una máquina de trabajar, a veces sus pares lo observan con algo de admiración y envidia por qué parece no parar nunca de trabajar y producir. Técnicamente, es impecable y ya no le cabe un cartón más en la pared de su estudio. Sin embargo, Jose es bien flojo en sus habilidades con gente, no delega, soluciona todo, está en cinco reuniones al tiempo y es absolutamente controlador. Siente que si él no hace las cosas no quedan bien hechas.