Construir culturas organizacionales resilientes y atractivas no es tarea fácil. Sin embargo, la clave del éxito de las empresas podría radicar en cómo gestionan la forma en que se toman decisiones al interior de sus equipos.

Pensando en las organizaciones del futuro, el profesor John P. Kotter de la Universidad de Harvard y voz líder mundial en liderazgo organizacional, señala: “si queremos aprovechar nichos de oportunidades inesperadas, que se abren o cierran muy rápidamente, y a la vez queremos identificar y esquivar amenazas imprevistas, el recurso a usar se llama liderazgo y no se limita a lo que pueda aportar un directivo carismático. Se necesita visión, oportunidad, agilidad, inspiración, pasión, innovación y celebración. No solo gestión de proyectos, revisión de presupuestos, relaciones jerárquicas, compensación y compromiso respecto a un plan establecido. Aunque ambos conjuntos de conceptos son cruciales, quedarnos solo con el último no nos garantiza el éxito en un mundo turbulento”.