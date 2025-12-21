Bucket list 2026

Época de pensar cómo cerramos y que faltó. El año 2026 está a la vuelta de la esquina, y con este cambio de ciclo, la oportunidad de reflexionar sobre lo que queremos lograr en los próximos años. La famosa “bucket list” o lista de cosas por hacer antes de morir es un ejercicio emocionante y aterrador al mismo tiempo. A mí me encanta y debo reconocer que al pasar los años en vez de disminuir mi lista la expando, quizás soy ambiciosa o deje mucho por hacer cuando mis prioridades eran otras. Ahora bien ¿qué hace que una lista de este tipo sea realmente efectiva?

Una bucket list es más que una simple lista de deseos; es un reflejo de nuestras aspiraciones, valores y prioridades. Es un recordatorio de que la vida es corta y que debemos aprovechar cada momento para vivirla al máximo. Hace un tiempo me convencí de que no se sabe hasta cuando dure el camino y que darse la oportunidad de tener nuevas experiencias no tiene edad.

Al principio pensé que se podía incluir todo y más. Pero creo que no se trata de listar todo lo que se nos ocurra, sino de establecer objetivos que sean desafiantes pero alcanzables. Creo firmemente que la satisfacción de lograr algo es mucho mayor cuando hemos trabajado duro para conseguirlo. Como decía el filósofo griego Aristóteles, “La felicidad es el significado y el propósito de la vida, el objetivo y el fin de la existencia humana”. Así que una gran pregunta es ¿Qué te hace realmente feliz? Ese es el inicio de tu lista 2026.

Muchas veces no hay conciencia de a donde vamos y simplemente solo vamos. Así que en lugar de enfocarte solo en logros materiales, incluye en tu lista experiencias que te permitan crecer y conectarte con otros. Viajar, aprender un nuevo idioma, hacer voluntariado, un nuevo deporte, una carrera, adoptar un perro; las posibilidades son infinitas. Estas experiencias son las que nos hacen sentir vivos y nos recuerdan que la vida es un viaje, no un destino.

Recuerda siempre que vivir para trabajar es sumamente peligroso. Hay que aburrirse de vez en cuando, descansar, no hacer nada, simplemente entender que a veces es bueno hacer silencio y mirar hacia adentro. Eso ayuda a hacer una buena bucket list.

Y es que cuando hacemos planes a futuro creemos que el cuerpo va a estar igual a pesar del paso de los años, y no es así. La salud es lo más importante que tenemos. Así que en tu lista Incluye metas relacionadas con la alimentación, el ejercicio y la salud mental. Recuerda que cuidar de ti mismo es el primer paso para poder cumplir tu bucket list. Para ser feliz, para estar mejor.

Una buena forma de cumplir esos propósitos es compartir tu lista con alguien en quien confíes y que sepas que se preocupa por ti. Esto te ayudará a mantenerte firme y a encontrar apoyo en tu camino. Siempre necesitaremos soporte y una voz de aliento, así que no dejes tus propósitos en tu agenda olvidada en un cajón, compártelos y empieza a ejecutarlos.

Finalmente, toma tiempo para reflexionar sobre lo que quieres lograr en los próximos años. Y piensa que quisieras alcanzar en el 2026. Siéntate en un lugar tranquilo y piensa en tus objetivos. Escribe sin límites, sin preocuparte por la factibilidad o la practicidad. Luego, prioriza lo que es más importante para ti y edita lo que no sea realista. Finalmente, haz un plan y comienza a trabajar en tus sueños, en tu lista que no tiene que ser costosa. Los sueños también se cumplen con bajo presupuesto si te sacan una sonrisa.

Gracias 2025 por que estuviste difícil. Pero la esperanza y las ganas siguen intactas. Yo ya empecé mi bucket list para el 2026. ¿y tú?