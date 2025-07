Cero competitividad

Cuando dicen que a los colombianos nos va a tomar diez años recuperar todo lo que se ha perdido durante el Gobierno de Petro, son muy benévolos. La verdad es que presumen que quien gane en el 2026 tendrá la gobernabilidad necesaria para hacer los cambios y para echar para atrás gran parte de las barbaridades logradas por este grupo de incapaces.

No más recuperar el grado de inversión de las calificadoras internacionales tardaría más tiempo. Así como estas le han dado un compás de espera al Gobierno para bajarlas, así harán con la subida. Hasta que no vean un cambio de rumbo real y una disminución de Estado real, no tomarán la decisión de hacerlo.

Las calificaciones son demasiado importantes, ya que de estas depende la facilidad para conseguir recursos a tasas de interés competitivas. Mientras estemos pagando intereses tan altos, será muy complicado utilizar recursos del presupuesto para otros temas como inversión o infraestructura.

La recuperación de Ecopetrol es otro de los temas más importantes. Esto claramente ayudará a las finanzas públicas, recuperar el tiempo perdido de no exploración y retomar la posibilidad de hacer fracking. Además, volver a contratar un equipo de alto desempeño en la compañía es fundamental.

La atracción nuevamente de inversión extranjera al país también es relevante. Se debe aprovechar la lucha comercial existente entre Estados Unidos y China para vender a Colombia como una alternativa viable para invertir. Estamos más cerca a los sitios de consumo.

Todo lo anterior no se ve tan difícil, pero lo es porque de lo anterior no se puede siquiera pensar sin cambiar el chip frente a los bandidos y maleantes. Estos han sido protegidos por el Gobierno Petro a manos llenas. Las organizaciones multinacionales del crimen, la producción de cocaína, los cultivos ilícitos, el narcotráfico, la minería ilegal, entre otros, deben ser atacadas con firmeza. Que el mundo se de cuenta que no somos un país de bandidos, que en Colombia ser honesto paga.

Las elecciones no están todavía para nada claras. No hay un candidato que deslumbre, que unifique y que pueda ganar unas elecciones que seguro serán muy complicadas. Este candidato de unidad que derrote al Gobierno actual deberá tener, además, unas mayorías en el Congreso suficientes para operar y hacer los cambios. Debemos tener en cuenta que si Petro pierde las elecciones hará la peor y más férrea oposición que hayamos visto. Tratará sin duda de incendiar el país y no dejar gobernar. Ellos son mucho mejores destruyendo que construyendo.

Adicionalmente, habrá algunos cambios imposibles de reversar por el caos social que generarán y con los cuales tendremos que convivir por largo rato, como los creados por las reformas Laboral y Pensional que hicieron un retroceso inmenso. Pensar en ampliar la edad de pensión, acabar con el sistema de prima media, o mirar como laboralmente podemos ser más competitivos no es posible.