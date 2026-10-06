El dinero de la IA no está en la locomotora, está en los vagones

Cuando llega una fiebre, todo el mundo se hace la misma pregunta: ¿quién se queda con la plata? En 1849 no se hizo rico el que corrió al río con la batea. Se hizo rico el que puso el tren que llevaba a la gente al río. El dinero de una fiebre nunca se queda donde está el oro. Se queda en los vagones.

Esta semana a16z publicó el mapa de ese tren. Toma cien dólares de inversión en inteligencia artificial y los sigue por toda la cadena, con cifras de BNP Paribas. Léalo una vez y le cuenta tres cosas del presente. Léalo dos veces y le cuenta una del futuro que el propio mapa no alcanza a dibujar.

Este gráfico de Sankey, basado en datos de a16z y BNP Paribas, visualiza el desglose detallado de cómo se invierten $100 en gasto de capital (capex) para centros de datos de IA hoy en día. Foto: Sankey

En MacroWise llevamos dos años diciendo que esta ola se invierte en cuatro capas, no en un héroe: robótica, inteligencia artificial, cómputo y electricidad. RACE. El mapa de a16z es, sin proponérselo, la prueba de esa tesis. Y también la prueba de que la letra que hoy pesa menos es la que va a pesar más.

Primero: nunca una fiebre estuvo tan concentrada

De cada cien dólares, cincuenta son chips. De esos cincuenta, cuarenta son dos productos: el acelerador y la memoria que lo alimenta. Cuarenta centavos de cada dólar pasan por una empresa de diseño en California, una fundición en Taiwán y tres fabricantes de memoria. Ni el ferrocarril, ni la electricidad, ni internet arrancaron con la plata tan apretada en tan pocas manos. Eso es la C de cómputo, y ya está en el precio.

Segundo: el cuello de botella recibe la tajada más flaca

Las máquinas que hacen posibles esos chips, la litografía, el grabado, la inspección, se llevan cinco dólares. Cinco. El eslabón sin el cual no existe ninguno de los otros cuarenta y cinco captura la décima parte de lo que capturan sus clientes. Ojo con eso la próxima vez que alguien le repita que el negocio está “en los picos y las palas”. Depende de cuáles palas.

Tercero: un tercio de la IA no es tecnología, es cemento y kilovatios

Treinta y cinco de los cien dólares son energía, refrigeración y construcción. La sola conexión a la red eléctrica vale diez, más que todo el renglón de redes de datos. Transformadores, torres de enfriamiento, obra civil. Usted cree que está invirtiendo en software y está invirtiendo en una subestación. Es la E de electricidad, y confirma lo que repetimos en cada nota: el cómputo y la electricidad son un solo activo con dos nombres. No se puede tener uno sin el otro.

Hasta ahí el mapa. Ahora, lo que el mapa no puede mostrar.

La R que todavía no aparece

El mapa de a16z está dibujado para una inteligencia que vive en estanterías. La que viene vive en cuerpos humanoides, brazos en fábricas, carros, drones. Es la R de robótica, y cuando el dólar pasa de la estantería al cuerpo, no solo cambia de dueño. Cambia de forma.

El dólar del centro de datos compra cómputo por vatio en un solo lugar. El dólar del robot compra cómputo, energía, sensores y fuerza por kilogramo, repartidos por todas partes. Redibujamos el mapa con esa lógica y el resultado es claro: el nodo dominante deja de ser el chip y pasa a ser el movimiento. Reductores, motores, imanes de tierras raras. Lo que hoy es la memoria de alto ancho de banda, escasa y con poder de precio, mañana es el reductor que va dentro de cada articulación. Aparecen dos renglones que hoy no existen: los sensores, porque la máquina acaba de ganar ojos y tacto, y las granjas de datos donde un cuerpo aprende a moverse. Y sobrevive uno solo sin cambiar de nombre: la electricidad. Pasa de la red a la batería. Un vatio en un rack y un vatio-hora en una celda son la misma restricción con otra ropa.

Aquí es donde se voltea el mapa

Cuando uno le pone nombre a cada línea de los dos mapas, casi nadie se repite. Nvidia, TSMC y unos pocos fabricantes de electrónica de potencia están en ambos. El resto es otro planeta. Los reductores se hacen en Tokio, en empresas como Harmonic Drive. Las celdas se hacen en Shenzhen, en CATL. La cadena del centro de datos corre por Taiwán, Corea, Estados Unidos y Holanda. La cadena del cuerpo corre por Japón y China.

El cerebro es de Occidente. El cuerpo no.

Los cuellos de botella se mueven de los nodos que Washington puede sancionar, como la litografía y la memoria, a los que no puede: imanes, reductores, celdas. Por eso Terafab, la fundición de Tesla, SpaceX y xAI, con Intel como socio y pensada para los chips de Optimus y de los carros autónomos, vale más de lo que factura, que hoy es nada: es el único nodo del nuevo mapa donde Occidente gana soberanía en vez de perderla. Y por eso Japón, el imperio que se quedó dormido en 1990, se despierta con la cadena completa del movimiento en las manos justo cuando el movimiento se vuelve el negocio.

El medio juego es nuestro

Esta es la segunda Guerra Fría y el final de la partida lo juegan tres: Estados Unidos con el monopolio del cómputo, China con la escala, Japón con la mecánica. Colombia y América Latina no jugamos el final. Jugamos el medio juego, y el medio juego se gana como en 1975: vendiendo lo que el nuevo modelo de producción necesita. En esa época fue petróleo. En esta, es cobre, gas y electricidad. Los treinta y cinco dólares de energía y cemento del mapa de hoy son la prueba. Las baterías y los motores llenos de cobre del mapa de mañana son la confirmación. Un país con la matriz eléctrica de Colombia tiene en este tren un vagón que todavía no ha reclamado.

¿Qué hacer con esto?

Hay una diferencia entre apostarle a la locomotora y apostarle a los vagones. La locomotora es Nvidia: todo el mundo la ve, todo el mundo la quiere, y su precio ya descuenta que llega. Los vagones van enganchados al mismo tren, llegan a la misma estación y nadie les está mirando el precio. Reductores, celdas, cobre, electricidad. Lo que importa no es solo a dónde llega el tren, sino en qué vagón va uno sentado y cuánto pagó por el puesto. En Tokio y en Shenzhen los vagones todavía están vacíos.

No sabemos quién gana entre los laboratorios. Sí sabemos qué necesitan todos. Por eso se invierte en las cuatro letras y no en una sola locomotora. Nvidia es el presente y nadie se lo va a quitar pronto. Pero el presente ya está en el precio. El futuro se engancha en Tokio y Shenzhen, y todavía no ha salido de la estación.