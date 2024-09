Hasta dónde quiero aguantar

Después de un rato de quedarme con esa conversación, miré mis redes sociales y un par de grupos en los que terminé por supuesto amor patrio de alguien que me invitó, convencido de unir tertulias y pensamientos constructivos. Encontré más de cien mensajes sin leer, donde la mayoría era quejas, comentarios llenos de odio, titulares horribles, palabras duras contra unos y otros. No leí todo por que no quería envenenarme, ya es suficiente entender que no encuentro citas medicas hasta diciembre para una mínima dolencia, así que decidí tomar aire y seguir el día.