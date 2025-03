Quítate de en medio

Una de las cosas más difíciles de hacer en la lógica organizacional y corporativa es delegar, dejar el ego a un lado para entender que no todo se puede controlar y que el mundo sigue girando a pesar de que no estés en él.

Y si hablamos del mundo del liderazgo y la gestión, una de las habilidades más valiosas que se puede desarrollar es la capacidad de delegar. Soltar el control no solo libera tiempo y energía, sino que también empodera a otros en el equipo y fomenta un ambiente de confianza y crecimiento. Recordemos aquí al gran Richard Branson, “El arte de delegar es una de las habilidades clave que todo empresario debe dominar”.

Grandes pensadores y escritores han hablado siempre de la relevancia de la delegación y soltar el control para dar la oportunidad a otros. Stephen Covey, conocido por su trabajo en liderazgo y gestión, opina “Las personas y las organizaciones no crecen mucho sin delegar y completar el trabajo del personal porque se limitan a las capacidades del jefe y reflejan tanto las fortalezas como las debilidades personales”.

Sin embargo, hay una reflexión en la mitad de todo. Un líder puede quizás delegar acciones, estrategias y hasta decisiones, pero jamás debe delegar la responsabilidad. En mi vida laboral he tenido jefes que de manera contundente “sacan el cuerpo” cuando ven que alguna acción se omitió o se tomó una mala decisión culpando a los miembros de su equipo. Esto para mí es el máximo indicador de un mal estilo de liderazgo.

Soltar el control y delegar no es una señal de debilidad, sino una muestra de confianza y sabiduría. Al hacerlo, los líderes pueden crear un entorno más productivo y armonioso, donde todos tienen la oportunidad de contribuir y desarrollarse.

Hay personas a las que les cuesta más delegar. No todos los estilos de trabajo y liderazgo son iguales. Además, no todas las tareas se pueden delegar. Hay que ser consciente de las implicaciones para el equipo, de delegar todo y a quién no se debe. Conocí alguna vez a un jefe que lanzaba a todos a un “sálvese quien pueda” permanente porque todo lo delegaba, sin dar dirección ni permanecer cerca del proceso. Eso tampoco sirve definitivamente.