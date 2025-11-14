Suscribirse
José Miguel Santamaría Uribe

Opinión

La enfermedad colombiana

Nadie es más grande que el mercado, y cuando se trata de tomar ventaja de este, los efectos suelen ser devastadores para la economía.

José Miguel Santamaría
14 de noviembre de 2025

Los colombianos vivimos un momento muy crítico de la economía del país. Por un lado, se ha venido desincentivando la producción de petróleo, gas y la minería en general. Por otro lado, aunque el desempleo viene bajando a niveles que hace mucho no se veían, la informalidad está creciendo y cada vez menos personas buscan empleo, como si se hubieran cansado de hacerlo. La inflación, en vez de seguir bajando, ha subido, y las expectativas de aumento del salario mínimo nos llevarán a más inflación.

A todo lo anterior, se suma lo que ha venido sucediendo con la deuda pública. Las operaciones swap, la captación en otras monedas y la disminución de la duración han generado una caja adicional que el Gobierno ha venido trayendo durante los últimos meses, lo que ha producido una revaluación del peso mayor a la de sus monedas pares. Asimismo, la tasa de los TES en pesos ha subido de precio por cuenta de una demanda adicional en el mercado que no es más que el mismo crédito público comprando.

Al final, tenemos noticias buenas, como la bajada de la tasa de la deuda, la revaluación del peso y la disminución del desempleo, pero van pegadas a noticias malas que opacan lo anterior: la evidente disminución de las exportaciones, el aumento de la informalidad y la reducción de la duración de la deuda, con el riesgo de que su rollover termine generando un mayor costo en el futuro.

Pensé que esto podía ser una especie de enfermedad holandesa. De acuerdo con Grok, la IA de X, la enfermedad holandesa es un concepto económico que describe el declive de sectores productivos tradicionales (como la agricultura o la manufactura) debido a un boom en un sector de recursos naturales, generalmente por el descubrimiento de grandes yacimientos (petróleo, gas, minerales) o un fuerte aumento en sus precios internacionales.

Adicionalmente, Grok dice que el nombre proviene de los Países Bajos en los años 60, cuando el descubrimiento de grandes reservas de gas natural en el mar del Norte provocó:

1. Apreciación del tipo de cambio.

2. Aumento de exportaciones de gas, generando grandes ingresos.

3. Encogimiento de otros sectores exportadores (como la industria manufacturera), porque sus productos se volvieron menos competitivos en el exterior.

Aunque tiene similitudes, las causas y los resultados son diferentes. En Colombia tenemos nuestra propia enfermedad, que a mi modo de ver puede terminar siendo más peligrosa que la holandesa, ya que muchos de los síntomas han sido generados artificialmente: no provienen del mercado, ni de la oferta y la demanda.

Nadie es más grande que el mercado, y cuando se trata de tomar ventaja de este, los efectos suelen ser devastadores para la economía. Revaluar la moneda creando flujos artificiales, bajar la tasa de interés a sombrerazos, disminuir los pagos de intereses de la deuda reduciendo la duración o comprando títulos al descuento para no mostrar el flujo de caja no es un ejercicio sano.

Lo peor de todo es que si esto fuera solo para tomarle una foto al balance retocado a final de año, vaya y venga, pero no es solo eso. Lo que verdaderamente se ha logrado con todo esto es darle caja a un Gobierno para crecer el tamaño del Estado, comprar conciencias para elecciones y aumentar la corrupción a niveles nunca antes vistos.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Dibujó una avalancha y un mes después se hizo realidad. El geólogo que habla con el Nevado del Ruiz: “Un paciente en cuidados intensivos”

2. EE. UU. publica primeras imágenes del portaviones más grande del mundo llegando al Caribe: Régimen de Maduro enciende las alarmas

3. Edward Porras expuso suceso paranormal en terminal de Bogotá; contó escalofriantes detalles: “Cada fin de semana”

4. Reabrió el Gobierno de Estados Unidos y esto pasó con los pagos del seguro social: lo que deben saber los beneficiarios

5. Atlético Nacional le abre camino a James Rodríguez: ídolo del club lo quiere fichar y lo aceptó

LEER MENOS

Noticias relacionadas

José Miguel SantamaríaOpinióncolumna

Noticias Destacadas

José Miguel Santamaría Uribe

La enfermedad colombiana

Redacción Semana
Claudia Varela, columnista

Conversaciones íntimas

Redacción Semana
José Miguel Santamaría Uribe

La invasión musulmana progresista

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.