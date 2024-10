La Registraduría es el trofeo

Los colombianos vimos atónitos cómo llegaba el Gobierno Petro a destrozar el modelo de pasaportes que llevaba muchos años funcionando. No se entendían bien en ese momento las razones de quitarle el contrato a Thomas Greg and Sons, si lo hacían bien, eran eficientes y, sobre todo, se habían ganado la licitación limpiamente.

Después de dos años no han podido conseguir a alguien serio y que le interese ese negocio, ni quién tenga los pergaminos para hacerlo. De hecho, siguen renegociando tiempos cada rato. Lo último que han tratado de hacer es poner de fronting a la Imprenta Nacional y así hacer un convenio entre entidades del gobierno para que estos contraten a un tercero para hacer los pasaportes. Dentro de todo este entramado ha salido a relucir el hijo del excanciller Álvaro Leyva con unos contratistas europeos. Todo huele feo y seguro en el futuro olerá peor y, como siempre, los colombianos seremos los dolientes de una mala decisión.

Lo que en esa época no sabíamos era que el fin de quitarle el contrato de los pasaportes a Thomas Greg and Sons no era lo importante ni lo que verdaderamente querían Petro y el progresismo. Ellos van es por la Registraduría Nacional del Estado Civil, que también tiene una contrato con esta compañía para todo lo que tiene que ver con las elecciones: tarjetones, urnas y preconteo. Mejor dicho, toda la logística que hoy esa empresa maneja en el proceso de los pasaportes y en el electoral, lo que le da tranquilidad a los colombianos. Desacreditarla y poner en tela de juicio su nombre en el contrato de pasaportes les allanaría el camino para sacarlos del proceso electoral.