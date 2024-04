Las rutas para que Colombia dé un salto en STEM

Colombia no se ha quedado atrás en esfuerzos. El proyecto de Ley Estatutaria en Educación, en su artículo 32, propone a “la ciencia, la tecnología y la innovación como facilitadores para implementar ajustes razonables que garanticen la transformación de prácticas y culturas para una educación inclusiva de calidad”.

Sin embargo, se deben atender los retos vigentes del sistema educativo frente a los aprendizajes fundamentales de los estudiantes, además la formación continua de los docentes y directivos docentes, acceso a tecnología, entre otros. Avanzar en estos temas no solo permitirá que Colombia dé un salto en educación de calidad, sino que establecerá un marco para la innovación y la apropiación de nuevos aprendizajes y metodologías.

Según datos de la Encuesta Formal en Educación del Dane (2022), el 59 por ciento de los colegios públicos no tienen conectividad a internet, el 23 por ciento no accede a equipos de cómputo y el 13 por ciento no tiene el servicio de electricidad. Aunque estos porcentajes son más bajos en los colegios públicos, los colegios privados tampoco alcanzan la cobertura del ciento por ciento en ninguno de los tres casos.