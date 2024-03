Día de la Mujer: aquí un repaso del impacto del liderazgo femenino en ciencia, tecnología y negocios

“No tenemos miedo de asumir las responsabilidades y estamos sedientas de trabajar”, agregó la también doctora en biofísica, haciendo una invitación a que más mujeres se desarrollen a través de la actividad científica. “Las condiciones no son fáciles, pero a las mujeres nos gusta trabajar y quien gusta de trabajar y se conecta bien, es imparable. Estamos siendo invitadas a formar ese ejército de cerebros que trabaja por las soluciones y se unen en hermandad y sororidad”, enfatizó.

¿Y en las empresas?

En busca de que más mujeres sigan aportando al desarrollo del sector privado, las empresas han girado su mirada hacia la equidad de género. “Cuando llego a un espacio veo más mujeres y no me siento tan sola como me sentía al principio de mi carrera”, dijo Rengifo, asegurando que son muchos los retos, pero “se están dando pasos hacia tener más mujeres en posiciones de poder y cargos de decisión”.