Maduro y Petro siguen ganando

Hacía mucho tiempo que por Latinoamérica no había un triunfo electoral tan contundente como el que le propinó la oposición al chavismo en las elecciones del 28 de julio de este año. Ganar por una diferencia de 30 puntos al partido de gobierno es una hazaña. Desafortunadamente, el gobierno —aliado con la organización electoral, la justicia y el ejército— entregó una información falsa y se proclamó ganador. Hasta ahora, no han entregado a la comunidad internacional una sola prueba de su supuesto triunfo.

A pesar de que la OEA, la Unión Europea, Estados Unidos y la mayoría de los países demócratas del mundo no han reconocido el triunfo de Maduro, y han venido apoyando a González Urrutia, no ha pasado nada, y no parece que algo diferente vaya a ocurrir. La comunidad internacional no tiene dientes. No tiene cómo sacar a Maduro del poder mientras en Venezuela estén aliados el poder judicial y el ejército con el chavismo.