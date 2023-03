No me escuchas

No sé si es el clima o tal vez si en otra vida yo era un árbol y, por tanto, tenía que escuchar a la fuerza o no me daba cuenta de lo que le falta a la humanidad escucharse. Básicamente, nadie escucha a nadie y estamos en un bucle eterno de interrupciones y distracciones que no nos invitan al menos a intentarlo.

El arte de la escucha es una habilidad esencial que puede mejorar significativamente nuestras relaciones personales y profesionales. En términos básicos consiste en prestar atención a lo que la otra persona está diciendo, entendiendo su perspectiva y mostrando empatía hacia sus sentimientos y pensamientos.

Para mejorar la capacidad de escucha, es importante practicar la atención plena (eso nos cuesta mucho) y estar completamente presentes en el momento. También es importante dejar de lado las distracciones, como el teléfono o las redes sociales, y hacer un esfuerzo consciente para escuchar activamente lo que la otra persona está diciendo (eso nos cuesta más).

Además, es importante evitar la interrupción y permitir que la otra persona termine de hablar antes de responder. Muchas veces interrumpimos y no permitimos que el otro presente su idea para dar nosotros nuestra sagrada y humilde opinión.

De otra parte, hacer preguntas claras y procurar un resumen de lo que se ha dicho también puede ser útil para asegurarse de que se ha entendido correctamente.

La escucha activa también implica estar dispuesto a aceptar puntos de vista diferentes y estar abierto a aprender y crecer a través de la comunicación. Al practicar el arte de la escucha, podemos construir relaciones más sólidas y significativas con los demás, y mejorar nuestra capacidad para comunicarnos de manera efectiva y compasiva.

Los líderes que saben escuchar son aquellos que valoran y respetan las perspectivas y opiniones de los demás, y reconocen que la comunicación efectiva es un elemento fundamental para el éxito de su organización o equipo. Algunas de las características de los líderes que saben escuchar incluyen:

1. Paciencia y empatía: Son pacientes y tienen la capacidad de ponerse en el lugar de los demás para comprender sus puntos de vista.

2. Escucha activa: Los líderes que saben escuchar practican la escucha activa, lo que significa que prestan atención completa a lo que se está diciendo, hacen preguntas claras y resumen lo que se ha dicho para tener claridad absoluta de que entendieron lo que se quería transmitir.

3. Disposición a aprender: Están abiertos a aprender y crecer a través de la comunicación con los demás. Reconocen que no tienen todas las respuestas y están dispuestos a aceptar nuevas perspectivas y opiniones.

4. Comunicación efectiva: Los líderes que saben escuchar también son buenos comunicadores. Saben cómo transmitir sus propias ideas de manera clara y efectiva, y tienen la capacidad de adaptar su estilo de comunicación para conectarse con diferentes audiencias.

5. Toman acción: No solo escuchan y comprenden las perspectivas de los demás, sino que también toman medidas para abordar los problemas y preocupaciones planteadas.

En resumen, los líderes que saben escuchar son aquellos que valoran la comunicación efectiva y la conexión con los demás, y están dispuestos a aprender y crecer a través de la interacción con su equipo u organización. Además, estos líderes son capaces de fomentar un ambiente de confianza y respeto mutuo, lo que a su vez puede mejorar la motivación y el compromiso de los empleados o miembros del equipo.

Acostúmbrate a prestar atención a lo que dice otra persona y, en la medida de lo posible, procura entrar en su mente. Por lo general, primero hay que aprender muchas cosas antes de poder juzgar la acción de otro con conocimiento. Marco Aurelio