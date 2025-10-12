Quisiera cada día conocerme un poco más. Uno de mis ejercicios favoritos en el viaje del autoconocimiento y de conocer a otros es el mapa de sueños y pasiones. Hacer consciencia de lo que más me mueve y de cómo disfruto hacerlo y entender cuáles son las razones por las cuales lo siento plenamente es de las cosas que más me gustan.

He entendido cuando lo aplico en mis clases o en talleres grupales, por ejemplo, que a la gente le cuesta muchísimo sacar a la familia de este poderoso motor de las pasiones. Siempre les digo que en su lista de motivadores principales no incluyan ni a sus hijos, ni esposos, ni parejas ni padres. La cara inicial es de sorpresa, porque a veces cuesta encontrar esas pasiones más allá de lo que todos respondemos automáticamente cuando nos preguntan qué nos mueve.

Hay que abstraerse entonces y reflexionar que nuestras pasiones van más allá de nuestros hijos. Si bien es cierto que para un padre/madre siempre es inimaginable tomar decisiones sin pensar en ellos también, es evidente que lo que a uno lo mueve por dentro no puede estar en manos externas.

También he descubierto en mis procesos de coaching que muchos tienen una lista clara, pero también una triste mayoría no hace nada de lo que realmente le apasiona. Mejor dicho, al hacer la lista de lo que te mueve y por qué te mueve, se habla con pasión y amor, pero se termina diciendo desafortunadamente ya casi no tengo tiempo para eso.

Nos perdemos de nuestras pasiones porque ya no nos queda tiempo. Y no nos queda tiempo porque seguimos en automático, cada cosa que hacemos normalmente esta condicionada a un horario, al dinero, a encontrar los factores de éxito que la sociedad nos premia. Por eso cada vez más encuentro jóvenes que me dicen que no saben qué quieren. Que no entienden con claridad cuál es su propósito o que se ven haciendo en un par de años.

Lo más triste es que saben que tienen que encontrar esa misión propia, pero están tan ocupados que no hacen nada para cambiar la falta de tiempo y viven solo (o mejor sobreviven), perdiendo tiempo valioso. Reuniones eternas, fiestas sin sentido, fotos en redes obligadas para que todos los vean.

Cuando me pierdo trato de recordar siempre la dinámica del ikigai, esa intersección entre lo que haces, lo que mantiene tu propósito y a la vez amas. Difícil encuentro de factores para poder ser feliz. Lo que descubro cada día es que se puede, definitivamente se puede buscar tus pasiones y ponerlas a trabajar.

Si hoy estas viviendo en automático sin hacer uso de tus habilidades, sin mover tus pasiones, dejando a un lado tu salud física y mental, pero comprando muchas cosas y publicando fotos perfectas, quizás algo esté fallando.

Quiero solo rodearme de buena energía. Encontrar que solo recibo cosas buenas porque mi radar no esta abierto para recibir nada malo. Creo firmemente en el poder de la introspección y el equilibrio, aunque el camino sea un poco más largo, porque conocerse solo se logra con paciencia.

Como siempre lo he dicho, el balance entre lo que haces por tu mente (trabajo, academia), alma (inteligencia espiritual) y cuerpo (salud) es lo que te permite vivir en armonía contigo mismo y con el mundo. Así que no procrastines mas el cuidado propio, el usar tus habilidades y llevar a cabo tus pasiones es lo que te va a llevar a encontrar tu propósito y a tener una existencia equilibradamente feliz.

Descubre tus pasiones y si tenías algún sueño pendiente solo llévalo a cabo. La vida es tan cortica como tú quieres que sea.