Radicalización 2.0

Aunque cada día crece la indignación frente al gobierno del cambio y de Petro, no podemos ser indiferentes con los resultados de la marcha del primero de mayo. Si bien se trajeron indígenas desde el Cauca, hubo transporte gratis y merienda para los marchantes, lograron convocar muchas personas que todavía le siguen comiendo cuento a este desastre.

El éxito de la marcha encendió el discurso de Petro, que fue un grito de guerra. Él sigue creando la hecatombe que necesita, donde la lucha de clases y el odio entre colombianos es fundamental para lograr su meta: llamar a una asamblea constituyente por la puerta de atrás para así mantenerse en el poder. Todos los que no estamos con él somos tildados de mafiosos.

De todas maneras, recordemos que la marcha de la oposición del 21 fue mucho más grande y espontánea, es por eso que no podemos desfallecer en el empeño de que se haga justicia y lograr la pérdida de la investidura de Petro por el hecho de no haber registrado todos los ingresos que tuvo durante su campaña en la contabilidad. El artículo 109 de la Constitución es claro y conciso. No necesita mayor explicación.