Reflexión para Mujeres

El 8 de marzo se conmemoran los derechos de las mujeres de vivir en una sociedad más igualitaria. En eso estamos y caminamos. Mi sueño es que sigamos construyendo sociedad, hombres y mujeres juntos.

Hoy quisiera hacer una reflexión del concepto de sororidad que siento, aún sigue siendo muy complejo y a veces lejano. Escucho como muchas mujeres se siguen quejando de falta de solidaridad e incluso de que los malos comentarios y prejuicios arrancan por otras mujeres.

Hablaba con Manuela hace poco sobre las frases y juicios que siguen en el ambiente, a pesar de que hoy se permite ser más diferente.

Manuela es muy bonita, todavía no tiene 30 años y más de una vez se ha sentido discriminada por otras mujeres “gratis” usando sus palabras. Pensé que eso ya no pasaba, pero me contó que ha tenido varias veces que probar doblemente su inteligencia, porque el prejuicio de la bonita-tonta sigue flotando por ahí.

Lo peor es que Manuela me confesó que a veces trata de no verse tan atractiva en cosas de oficina para que la tomen más en serio. Y no me habló de los hombres, se quejó abierta y tristemente de otras mujeres.

Recordé entonces un evento en el que estuve el año pasado. En la fiesta de cierre había una chica de talla grande en un vestido ajustado delante de nosotras. Mi colega, mujer líder, empoderada, de juntas directivas me dijo con cara de disgusto “será que esa niña no tiene espejo en su casa, ojalá la enseñen a vestirse”. Solo la miré con cara de aburrida, sorprendida y molesta. Al final no tiene sentido que nos juzguemos por algo tan básico como la manera de vestirse o la talla. Amiga no se habla del cuerpo de nadie.

Y así me vino a la cabeza hacer esta columna para reflexionar en más ejemplos que no resuenan con dar poder precisamente a otras mujeres, sino de golpear la autoestima con creencias equivocadas.

Recuerdo alguna vez, no hace mucho, que juzgaron a una chica nueva que llegó a una empresa, porque era muy sociable y espontánea.

La empresa era un poco más formal y los juicios que arrancaron a su alrededor se referían a que había llegado porque tenía un enredo sentimental con el jefe. La historia era falsa, pero se volvió uno de esos discursos ocultos, donde la gente se siente con la moral de acabar con otro. Lo más triste es que otras mujeres fueron las que más ayudaron a acabar con la imagen de la chica y el jefe pasó con menor juicio en medio de tanta historia. Ella al poco tiempo terminó dejando la empresa, porque no aguantó la presión.

Este tema de que las mujeres deberíamos ayudarnos más es cierto. Pero muchas veces, y confieso que lo he vivido, no hay que defenderse ni reivindicar derechos con los hombres, sino con otras mujeres que tienen el sentido de sororidad mal ubicado.

Comentarios como es una “buscona”, esta “hormonal”, es una “trepadora” a veces se normalizan y se vuelven realidades que hacen daño, mucho daño.

Siento que las mujeres necesitamos entender que tenemos un espíritu protector y portarnos desde lo femenino abrazando a la raza humana sin destruir a otras y escuchando a los hombres que en muchos casos se están quedando callados porque a veces les da miedo. Es un poco loco, hagamos lo mismo, por lo cual buscamos reivindicar el género.

Yo hoy quiero agradecer a las mujeres que en la niñez de mis hijos fueron mi red de apoyo. Sin ellas no hubiera podido trabajar, ni tener los jóvenes con criterio que tengo hoy como hijos.

Agradezco a Stella, Amelia, Ana, Mónica, Dorita y otras más que siempre acompañaron a mis hijos y me permitieron salir tranquila a crecer profesionalmente. Mi mayor respeto y admiración.

La sororidad se trata de tener más empatía como mujeres, sin importar las diferencias de edad, género, raza, clase social o rol en el mundo. Que hoy día de la mujer sea un llamado a ser más justas con otras, a no darnos duro y a entender que hay que amplificar todavía muchas voces que no se están escuchando.