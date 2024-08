Se tenía que decir

Creía con convicción que solo unos pocos manejaban dobles discursos. Lo más divertido es que dada mi gran confianza hacia los demás y que normalmente no tengo mala intención en mis acciones. Hasta hace muy poco –por no decir que todavía– sigo creyendo en la buena fe y en que la gente sí dice lo que piensa.

Sin embargo, he concluido que uno de los grandes problemas de las relaciones sociales en las organizaciones no es solo la falta de inteligencia emocional y la falta de entender los pensamientos diferentes, sino el ego que lleva a las agendas ocultas.

Si todos entendiéramos que el mundo (léase empresa también) está hecho para ser compartido y que alcanza el brillo para todos, quizás habría menos crisis de pánico y líos de salud mental. Pero parece que nos enfrascamos en una conducta egoísta donde en el fondo tal vez sabemos que algunas cosas se hacen mal y por eso es mejor no poner la cara. Confrontar se vuelve un lío porque eso no te hace muy popular en las organizaciones. El que dice lo que piensa de verdad se vuelve el “conflictivo” del equipo.

Manuel es un buen ejemplo. Llegó de una ciudad más pequeña a la gran capital este año. Notó que todos le decían que sí, que él tenía razón a todo lo que proponía o discutía. Pero no entendía por qué luego no cumplían los acuerdos. “En mi empresa anterior, y también por esta cultura alegre donde no todo es un problema, las cosas se decían de frente y la verdad nadie se ofendía, porque era válido estar en desacuerdo”, me dijo Manuel indignado.