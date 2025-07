Seguimos regalados

Existen diferentes maneras para definir si una moneda está devaluada o si una economía está barata o no. A simple vista perecería que Colombia en general se volvió cara. Que la inflación y la revaluación de la moneda no están de acuerdo con el nivel adquisitivo de los colombianos, pero la realidad nos muestra lo contrario.

Cuando comparamos las empresas frente a similares en otros mercados en términos de múltiplos y de dividendos, el sector financiero sigue siendo atractivo, al igual que el sector del comercio. Ecopetrol, la acción más importante del mercado, sigue baja. Esta acción en particular tiene un riesgo diferente, ya que el socio mayoritario en el Estado.

Mirando otros productos y servicios que se encuentran en otros países y que los hacen comparables, podemos también definir si estamos baratos o caros, por ejemplo, en el sector turismo. Existen cadenas de hoteles totalmente estándar, que son iguales en muchos países y que en Colombia tienen un precio por noche mucho más bajo que en el exterior. Mientras en Estados Unidos un hotel puede estar en US$ 200 la noche, en Colombia, ese mismo está entre US$ 70 y US$ 100.