Solo me voy

No supo que decirle y lo único que le salió de la manera más explosiva fue ¿me vas a dejar?, ¿cómo me puedes hacer esto? Manuela se sorprendió, no esperaba esta reacción y no se sintió muy cómoda, pero sabía que debía mantenerse firme. Pues no te dejo Camilo, no te puedo dejar porque nunca he sido de tu propiedad, solo me muevo a otro reto profesional que esta empresa no puede ofrecerme.