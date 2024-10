Tres formas de relacionarse con el dinero: tener, hacer y ser

El 80 % de las personas vive en el “tener”. Para ellos, el dinero es algo que se gana o se hereda, y lo más importante es protegerlo a toda costa. Aquí es donde aparece el miedo. A pesar de poseer riquezas, quienes se enfocan en el “tener” encuentran constantemente nuevas razones para preocuparse: un gobierno inestable, una recesión global o una posible guerra en tierras lejanas. El miedo a perder lo que se tiene puede ser tan poderoso que paraliza. En este marco, la inacción se convierte en un refugio, una manera de evitar el riesgo, aunque ese mismo miedo sea el mayor riesgo de todos. Cuando nos enfocamos en “tener”—en alcanzar la casa, el carro, la vida que nos dé estatus en nuestro entorno social—, solo creamos decepción y frustración, porque no estamos trabajando para nosotros mismos, sino para los demás.

Luego está el 17% de las personas que vive en el “hacer”. Para ellos, el dinero es un subproducto de la acción. No importa la situación económica o política del momento; lo que importa es lo que se hace con las circunstancias. Los hacedores saben que la única manera de escapar de la ansiedad es actuar. En lugar de temer al error, lo aceptan como parte del proceso, conscientes de que cada fallo es una oportunidad para aprender. Para ellos, la abundancia es un resultado natural, no un objetivo. El “hacer” no es solo una estrategia para sobrevivir, sino una forma de prosperar a largo plazo.