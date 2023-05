Tus referentes

Hace un tiempo leía la importancia de tener referentes. De tener esos modelos que te permiten entender para dónde quieres ir y cómo te gustaría ser como líder o incluso en tu vida personal. Alguien me preguntaba si tuviera la posibilidad de sentarme a tomar un café con alguien (vivo o muerto) a quién elegiría. Me pareció una pregunta difícil. Vinieron a mi cabeza varios personajes pasando por líderes espirituales, futbolistas y músicos. No pensé en políticos por que los que tengo en mi top ten son más lideres que políticos así que no quise tener esa categoría en mi ranking.

Después de elegir uno absoluto y otros cinco como una hermosa posibilidad, la conversación se torno larga y no alrededor de mis gustos personales sino más bien de mis referentes. Y obvio más allá de mí, me gustó la posibilidad de entender que nos mueve para que nos gusten más las virtudes de otros seres que quisiéramos emular.

Me di a la tarea de buscar algunos líderes que son considerados inspiracionales por razones varias y encontré algunos que quiero compartir hoy para llevarnos un espacio de reflexión y sobre todo de identificación. Veamos mi resumen:

Mahatma Gandhi: Líder indio y activista por los derechos civiles que luchó pacíficamente por la independencia de la India del dominio británico. Inspiró a millones de personas con su enfoque no violento y su dedicación a la justicia social.

Nelson Mandela: El primer presidente negro de Sudáfrica, que luchó contra el sistema de apartheid y abogó por la igualdad y la reconciliación. Mandela demostró un liderazgo fuerte y pacífico, incluso después de pasar 27 años en prisión.

Martin Luther King Jr.: Líder del movimiento por los derechos civiles en los Estados Unidos. Abogó por la igualdad racial y la no violencia, y es recordado por su famoso discurso “Tengo un sueño”. Su liderazgo inspirador y su lucha por la justicia social siguen siendo relevantes hoy en día.

Malala Yousafzai: Activista paquistaní por la educación de las niñas y ganadora del Premio Nobel de la Paz. A pesar de enfrentar amenazas y un intento de asesinato, Malala ha continuado abogando por los derechos de las mujeres y la educación en todo el mundo.

Elon Musk: Empresario y visionario tecnológico conocido por fundar empresas como Tesla, SpaceX y Neuralink. Musk ha inspirado a muchos con su visión audaz y su dedicación a abordar problemas globales como el cambio climático y la exploración espacial.

Oprah Winfrey: Presentadora de televisión, actriz, filántropa y productora. Oprah ha utilizado su plataforma para abogar por los derechos de las mujeres, la educación y la superación personal. Su historia de éxito y su generosidad la han convertido en una figura inspiradora.

Estos son los líderes que aparecen como los más buscados en varias plataformas. No quiere decir que sean los únicos, pero claramente la mayoría son reconocidos por su enfoque social, su búsqueda de aportar en la sociedad y hacer un cambio.

Lo que veo en común en todos ellos es su decisión primaria de actuar a pesar de su ego. Puedo equivocarme, pero su nivel de determinación y pasión hacen que sus objetivos sean mayores que su afán de reconocimiento individual. Ese es otro nivel de liderazgo, para mí.

La búsqueda de referentes siempre será trascendental sin importar el momento profesional que estes atravesando. No es para compararte y pensar en lo mal que estás, sino para tomar un buen aire un momento que te permita reencontrarte y seguir aprendiendo en tu modelo de liderazgo. No dar por hecho que ya todo lo sabes y que por supuesto tienes razón.

Y a ti ¿con quién te gustaría tomarte un café?