Los goles de Juan Pablo Ángel en el mundo de los negocios

Yo creo que el negocio grande del deporte no está en los ingresos que se generan cuando se ejerce esa actividad, sino en cómo lograr administrar esos recursos y generar valor en el tiempo”. La frase no es de ningún gurú de las inversiones o investigador deportivo, es de una de las glorias del fútbol antioqueño y nacional: Juan Pablo Ángel.

Escuchar ese tipo de expresiones no era tan común entre jugadores y deportistas retirados. No hay que olvidar que por años los colombianos escuchamos historias de deportistas que después del retiro profesional terminaban dilapidando buena parte de sus pequeñas o grandes fortunas. Ese comportamiento parece estar cambiando con exdeportistas que aprenden del pasado y que ahora se convierten –incluso– en empresarios y emprendedores.

Un ejemplo de ese cambio de tendencia cultural es este empresario y exfutbolista, quien últimamente está metido de lleno en un conjunto de negocios tan desafiantes como interesantes.

No es un paso sencillo. En el tiempo que lleva como emprendedor, inversionista y asesor se ha dado cuenta de que jugar al fútbol puede ser tan riesgoso como el mundo de los negocios.

“Cuando juegas de delantero hay ciertos riesgos, como una lesión grave. En el caso de los negocios es necesario estar al corriente de muchas cosas, yo me he equivocado mucho en mis negocios, pero le he sacado provecho aprendiendo de cada experiencia”, comentó este reconocido exjugador durante un evento organizado hace unos días por Mercedes Benz, firma de autos de lujo que cuenta con Ángel como embajador de la marca.

Los jugadores de fútbol que pisan por años canchas extranjeras y que a la vez acceden a millonarios contratos se han dado cuenta de que esa zona de confort y lujo no es para siempre y que deben invertir parte de sus millonarios cheques en otro tipo de actividades lucrativas. Es como su pensión, porque ellos mismos fungen como una AFP.

Juan Pablo Ángel inició esta correría por las oficinas y centros de negocios cuando fue vinculado al equipo administrativo del Atlético Nacional, una vez decidió colgar los guayos en el 2015.

“Estuve vinculado a Nacional en la parte administrativa por unos 3 años, en todo lo que tenía que ver con la organización deportiva y estructura del equipo. Fue quizás la etapa más exitosa del club en los últimos años”, afirma el que fue delantero de Selección Colombia y del Aston Villa de la liga inglesa, entre otros equipos profesionales.

Ese primer contacto con el mundo administrativo le abrió las puertas en la Major League Soccer (MLS), la próspera y millonaria liga de fútbol de los Estados Unidos. El empresario trabaja como asesor en la construcción de marca y empresa de un nuevo equipo de fútbol en Los Ángeles. “Se trata de un proyecto nuevo, prácticamente estamos arrancando de cero. Estamos muy pendientes de los desarrollos de infraestructura, la construcción del estadio, el centro de entrenamiento, la venta de boletería y la formación de la plantilla”, afirma. A la MLS le pareció una buena idea vincular a su negocio a una persona que había tenido experiencia tanto en el fútbol europeo como en el suramericano y el estadounidense.

Pero no todo paró ahí. Luego de asesorarse con expertos especializados y curtidos, Ángel incursionó en el competido y complejo mercado inmobiliario y comercial.

“Siempre me han gustado los negocios, tal vez porque heredé de mi padre esa vena, ya que él tenía almacenes en Medellín”, dijo.

El debut comercial de Ángel se dio como accionista en BoHo Market. Un proyecto nuevo de comidas gourmet que ya tiene dos locales en Bogotá; uno en Usaquén y otro en el centro de la ciudad.

Por ese mismo camino, este joven empresario entró en el negocio de las residencias estudiantiles. En este caso, el proyecto central es Livinn, el cual prevé la construcción de un nuevo edificio de 7 pisos en el centro de la capital, a un par de cuadras de un edificio de esta marca que ya está operando.

“Se trata de proyectos de vivienda espectaculares que cuentan con todos los estándares de las viviendas estudiantiles que hay en Estados Unidos. Además, tendrá todo tipo de servicios y locales comerciales”, explica.

El futbolista retirado también tiene varias canchas sintéticas en Medellín con la marca La Jaula del Ángel, un negocio en el que varios exjugadores de fútbol han incursionado con éxito.

“Tuvimos una cancha en Bogotá, pero luego se convirtió en un negocio. En Medellín tenemos una en el centro comercial El Tesoro. Allí funciona como escuela de fútbol y también se usa para el alquiler de eventos corporativos. Otra cancha la tenemos en Sincelejo en el centro comercial Guacarí, esa la abrimos a finales del año pasado. Y próximamente vamos a abrir una más en el centro comercial Bima de Envigado. Se trata de un proyecto grande y ambicioso con un concepto urbano que se combina con actividades al aire libre”, explica.

Ángel recuerda que los jugadores de fútbol y otros deportes se han convertido en verdaderas celebridades y que los ingresos de los últimos años son mucho más altos que una década atrás. “Las nuevas generaciones han aprendido de las generaciones previas y sus errores. Y eso no solo pasa en Colombia sino en todo el mundo”, dijo el antioqueño.

