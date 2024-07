¿Por qué hay interés de invertir en clínicas colombianas?

A pesar de que son contadas las transacciones de fusiones y adquisiciones que se hicieron este año en Colombia , en especial por el limbo político que vivió el país en el primer semestre, sorprende que varias de las que se han cerrado provengan del sector salud y, en particular, de la venta de clínicas.

Foto: La venta de la clínica Las Américas es una muestra más del interés de jugadores internacionales por participar en el mercado de la salud colombiano.

En el primer caso, la institución es uno de los centros asistenciales de mayor tradición en el departamento, con un enfoque de la alta complejidad y con planes, como lo informaron diarios locales en su momento, de seguir incorporando más subespecialidades como oncología, cardiología y cirugías de cabeza.

La Clínica Medellín fue vendida a Quironsalud, un grupo hospitalario español que forma parte de Fresenius Helios.

En el caso del grupo empresarial Las Américas, la clínica también pasó a manos de otro grupo del sector: Auna de Perú, una red de clínicas y centros médicos del vecino país, que en Colombia aspira a emprender un plan de expansión con el propósito de llegar a varios mercados del área andina. Se transfirieron 19.700 acciones por un total de $615.012 millones.

La pregunta es ¿qué han visto estos inversionistas en las IPS colombianas, teniendo en cuenta que tan solo las EPS les adeudan $10 billones?

La primera respuesta de estos inversionistas, en su mayoría jugadores estratégicos del sector salud, es que ven en el país un potencial de crecimiento de mercado importante: 45,5 millones de habitantes y una consabida expansión de la clase media.

Con mayor consumo

"Los inversionistas analizan factores como la eficiencia, el tamaño del mercado, el potencial per cápita en consumo de servicios de salud, así como la posibilidad de consolidar operaciones, en el caso de los grupos extranjeros. El país viene avanzando en coberturas y existen clínicas con adecuada atención en servicios de altos niveles de complejidad", comenta Felipe Pérez, investment banking de BTG Pactual.

Otro aspecto a favor, según banqueros consultados, tiene que ver con que es muy atractiva la característica del sistema de salud colombiano, por factores como el incremento en el régimen contributivo.

"Adicional a ser una industria indispensable para el bienestar de cualquier país, y de combinarse en Colombia con elementos como el crecimiento poblacional, el incremento en el poder adquisitivo y la mayor cobertura de salud, existen otros elementos que destacan a algunas instituciones de las demás haciéndolas muy atractivas. Entre ellos cabe resaltar el alto nivel de profesionalismo y la reconocida calidad en las prácticas médicas", afirma Jean Pierre Serani, presidente de banca de inversión Bancolombia.

Si bien el sector como tal tiene problemas por cuenta del déficit financiero, también hay otras ‘dolencias‘ que lo aquejan, en especial a las IPS públicas. “Haremos un esfuerzo inmenso por solucionar esa historia acumulada de deudas, pero al mismo tiempo exigiremos calidad en un servicio social que ante todo debe cumplir en expectativas y resultados a la población. No es suficiente discutir por la plata, si no le sumamos el componente de calidad”, ha asegurado recientemente el ministro de Salud, Juan Pablo Uribe.

En ese propósito anda el Hospital General de Medellín, que, según su director, Eugenio Bustamante, está registrando una disminución en la cartera y está buscando avanzar hacia el tratamiento de enfermedades de alta complejidad.

En el caso de las clínicas privadas, surgen posibilidades de diferenciación para aquellas que cuenten con la liquidez necesaria para fondear su capital de trabajo.

Según expertos, los inversionistas internacionales también pueden generar valor aportando mejoras en procesos y controles. "Vemos que el sistema de salud colombiano está pasando dificultades y para actores grandes es una enorme oportunidad. Sin embargo, el sector no vería con buenos ojos que quienes inviertan en el sector no pertenezcan a grupos de salud y además salgan a vender cinco años después, eso no es conveniente", comenta Antonio José Daguer, gerente de la Clínica de Occidente en Cali, refiriéndose a los fondos de capital que ven rentabilidades en el sector salud.

Pero, por fortuna, algunas de las transacciones más recientes corresponden a los mismos actores del sistema. Por ejemplo, a comienzos de año, United Health compró Banmédica de Chile, que a su vez es propietaria de las colombianas Colmédica y la EPS Aliansalud. Un negocio con el que aspira a convertirse en un actor fuerte en las cuatro economías más grandes de América Latina. También se destaca la estadounidense Christus Health, que opera servicios de salud de Coomeva. "También hoy las clínicas están pensando en innovación y nuevos modelos de negocio: nuevos dispositivos médicos, mejores costos de atención e instalaciones", afirma Johanna Padilla, jefe de iniciativas clúster de la Cámara de Comercio de Cali.

Por lo pronto, el sector sigue en la mira de las grandes chequeras. Y se espera que en los negocios el primer ganador sea el paciente.