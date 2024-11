Las enrevesadas reglas de juego para activar la locomotora de infraestructura

La economía colombiana pasa por uno de sus peores momentos y algunos organismos internacionales como el FMI y el Banco Mundial anticipan contracciones del PIB para este año cercano al 2%. Es evidente que es necesario reactivar la producción, pero no a cualquier precio.

Uno de los primeros sectores en reactivarse parece ser el de la infraestructura.

El 8 de abril pasado se expidió el decreto 531 en donde se autoriza a alcaldes y gobernadores la libre circulación de personal para el desarrollo de obras de infraestructura (artículo 3, numeral 18).

Ese mismo día, los ministerios de Salud, Trabajo y Transporte, expidieron la Circular 003 de 2020, donde se establecen una serie de medidas que buscan evitar que la enfermedad covid-19 se propague por cientos de obras de infraestructura que se están reactivando en el país.

Esta circular aplica tanto para los trabajadores de las oficinas de los proyectos, como ingenieros, técnicos y obreros de campo en donde se ejecutan los proyectos, así como para proveedores, firmas interventoras y ARL.

A las interventorías se les ordena, a través de esta misma circular, replicar a sus trabajadores las medidas indicadas en el protocolo, así como remitir a la entidad contratante semanalmente un informe en donde se indiquen las actividades adelantadas por los concesionarios y el nivel de cumplimiento de cada una de las medidas y los planes de acción e incluir los casos de contagio (en caso de presentarse) y el seguimiento respectivo a cada caso. También se establecen recomendaciones de higiene que deben ser transmitidas al personal de la obra mediante una circular interna.

Entre estas informaciones está por ejemplo: el lavado de manos mínimo cada 3 horas, secado con toallas de un solo uso, limpiar los vehículos con alcohol en las partes de contacto como puertas, sillas, volante, radio, etc, medidas que en principio se estiman razonables según las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y la necesidad de prevenir una mayor propagación de la pandemia.



Entre lo sano y lo viable

En el papel, muchas de las recomendaciones, sugerencias y órdenes emitidas por el Gobierno Nacional pueden parecer sanas y con buen espíritu, sin embargo, en la práctica y terreno algunas de éstas pueden no resultar tan viables.

Por ejemplo, hay una recomendación de la circular 003 que resulta compleja, por no decir que inviable en algunas zonas del país de clima cálido, que es donde se ejecutan la mayoría de proyectos de infraestructura: no usar el aire acondicionado en las oficinas de los campamentos.

Según esta directriz, se recomienda que las oficinas estén ventiladas y con el aire acondicionado apagado (página 4 de la circular).

Una situación que pone en aprietos a muchos trabajadores. Probablemente el personal que diseñó este mensaje no ha estado al mediodía en un contenedor metálico adaptado para oficina a la orilla del río Magdalena en Puerto Berrío, por citar solo un ejemplo. Dinero ha recorrido en la última década buena parte de los proyectos de infraestructura en el país y la mayoría se ejecutan en sitios cálidos o muy cálidos. Lo anterior supone que no será posible cumplir esta recomendación sin que se generen otros riesgos laborales a los trabajadores, por lo que las demás medidas como la correcta desinfección resultarán más viables y razonables.