Los 5 mejores libros para leer en Semana Santa

Se acerca una corta temporada de vacaciones por la llegada de la Semana Santa y, aunque los pasatiempos de los viajeros varían, pues aprovechan para ponerse al día en lo que a películas o series se refiere, la lectura también hace parte del portafolio de opciones que tienen las personas para sacar provecho de sus días de descanso.

Es común que antes de salir de paseo la gente selecciona de manera cuidadosa los libros que lo acompañarán durante los días que esté fuera del trabajo y alejado de su vida cotidiana.

Por esta razón, The Wall Street Journal realizó una encuesta entre más de 600 lectores de todo el mundo, con base en la cual elaboró un listado de las mejores publicaciones para leer en vacaciones. La lista de opciones abarca desde thrillers de ciencia ficción hasta perfiles de negocios. Estos son los recomendados.

Thank you for being late: An optimist’s guide to thriving in the age of accelerations. - Thomas L. Friedman.

El autor expone los movimientos tectónicos que están cambiando el mundo de hoy y explica cómo sacar el máximo provecho de ellos y cómo amortiguar sus impactos. Analiza las noticias, el trabajo, la educación que necesitan los hijos y las elecciones morales y geopolíticas, entre otros temas. La obra sirve como un manual de campo sobre cómo escribir y pensar en esta era de aceleraciones. También es un argumento para “llegar tarde”, por detenerse a apreciar esta época histórica por la que está pasando el mundo y reflexionar sobre sus posibilidades y peligros. Se trata de una guía esencial para el presente y el futuro.

Extreme ownership. - Jocko Willink y Leif Babin.

Luego de haber estado en Irak, en donde los autores debieron ayudar a las fuerzas estadounidenses a asegurar Ramadi, regresaron y se dedicaron a entrenar en liderazgo y crearon su propia compañía, La obra cuenta cómo han ayudado a decenas de clientes a construir sus propios equipos de alto rendimiento y dominar sus campos de batalla.

Trump: The art of the deal. - Donald J. Trump y Tony Schwartz.

Esta obra publicada hace casi 30 años es recomendada por WSJ. En ella el presidente Trump habla sobre su infancia y describe sus trabajos en Brooklyn antes de mudarse a Manhattan en donde se dedicó a la construcción de la Organización Trump. Formula pautas probadas para el éxito.

Before the fall. - Noah Hawley

Cuenta la historia de 11 personas, 10 de ellas adineradas y un pintor, quienes volando en un jet privado se enfrentan a una tragedia en la que el avión cayó en el océano. Los únicos sobrevivientes fueron Scott Burroughs –el pintor– y un niño de cuatro años. A partir de allí se generan todo tipo de especulaciones en torno al accidente.

The given day: A novel. - Dennis Lehane

Esta novela cuenta la historia americana a través de las vivencias de dos familias –una negra y otra blanca–, las cuales fueron arrastradas por un torbellino de revolucionarios y anarquistas, inmigrantes, jefes de barrio y ciudadanos comunes, todos ellos comprometidos en una batalla por la supervivencia y el poder en el final de la Primera Guerra Mundial.

