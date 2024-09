77% de las sedes educativas en Colombia está en mal estado: Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe para Colombia

Peñailillo apuntó: “Es imposible dejar de lado que el 79 % de las sedes educativas rurales no cuenta con acceso a internet. Además, el 59 % no cuenta con aulas de informática y el 18 % ni siquiera tiene servicio de energía eléctrica. Esto pone en evidencia uno de los principales desafíos educativos en Colombia: la infraestructura”.

Peñailillo Briceño, quien se ha desempeñado en altos cargos de la administración pública en Chile, además recalcó —con cifras del CAF— que la educación en Colombia enfrenta una serie de desafíos significativos. Por ejemplo, que en la mayoría de las instituciones educativas del país, el 55 % no tiene agua potable, el 78 % no cuenta con servicio de gas, el 60 % no tiene internet, el 46 % tiene baterías de baño en mal estado, el 61 % no cuenta con servicio de recolección de basura y el 85 % no dispone de accesos a personas con movilidad reducida.