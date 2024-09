No más zombies en los colegios: ¿cómo hacer el aprendizaje más divertido?

“Todos los días en la escuela eran iguales: copiando del pizarrón, repitiéndolo en las pruebas. Todos los días era: pizarrón, carpeta, prueba. Me sentía preso. A mí me gustaban los aviones, pero en la escuela no había lugar para eso. Mi vida se dividía en escuela y mundo real. La escuela nos robaba el tiempo para aprender”, afirmó Garlbusky.