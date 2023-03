Convocatoria para estudiar inglés en el exterior con Colfuturo: así se puede aplicar

Aprender una segunda lengua es un requisito que puede exigirse a la hora de buscar un trabajo, pero también permite saber sobre una nueva cultura, en este caso la anglosajona. En Colombia, una publicación de Education First consigna que el año pasado el conocimiento del idioma inglés en el país incrementó, pero falta mucho por mejorar.

En ese sentido, la organización Colfuturo, encargada de buscar alternativas para la financiación de estudios, con ayuda del Gobierno, el Icetex y Minciencias, abre una nueva convocatoria para aquellas personas que se encuentren interesadas en aprender inglés fuera del país.

Los países convocados para aplicar a la oferta educativa son Alemania, Australia, Canadá, Estados Unidos, Francia, Malta, Nueva Zelanda y Reino Unido. De modo que esta propuesta hace parte de una de las convocatorias para programas de idiomas en 2023. “Durante el año se realizan cuatro convocatorias (enero, abril, junio y septiembre)”, explican.

Así las cosas, en esta oportunidad, la propuesta es para el mes de abril: los interesados pueden aplicar entre el próximo martes 4 de abril hasta el martes 18 de abril, y los resultados son entregados el viernes 21 de abril.

Cada año Estados Unidos admite a millones de extranjeros bajo varias visas de trabajo y se estima que más de 2 millones fueron trabajadores temporales, según cifras del Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU., (DHS, por sus siglas en inglés). - Foto: Getty Images

El principal requisito para aplicar es ser mayor de edad y la fecha estimada del viaje internacional es julio, agosto o septiembre de 2023.

Son más de 25 institutos con los que Colfuturo tiene convenio, aunque cabe mencionar que esta organización ofrece una ayuda de descuento, más no una beca completa. “Todos los pagos que realices son un abono al costo total de tu programa. Si decides no continuar con el proceso, este valor no es reembolsable”, puntualizan los encargados.

Cada costo depende del programa, por lo que la organización que busca contribuir a la mitigación de la brecha de acceso a la educación, cuenta con un simulador con el que se puede calcular la inversión, a través del siguiente enlace: https://bit.ly/3SZYOwR

De acuerdo con declaraciones compartidas por Jerónimo Castro, director de Colfuturo, “en el desarrollo del programa de idiomas nos apoyamos en nuestra experiencia de poco más de 30 años ayudando a los profesionales colombianos a estudiar en las mejores universidades del mundo. De esta forma, hemos firmado convenios con instituciones de muy alta calidad, con profesores que están formados con maestrías en enseñanza del idioma y que ofrecen actividades extracurriculares que apoyan la práctica constante del idioma”.

No importa el sitio donde se empiece a estudiar ingles, lo principal es manejar el vocabulario y trazar metas. - Foto: Getty Images

Postulación

Colfuturo comparte que se debe seguir una serie de pasos para aplicar a la convocatoria, de la siguiente manera:

Charlas informativas: el último jueves de cada mes a las 5:00 p. m. a través de un live en la cuenta oficial de Instagram de la organización, y el segundo sábado de cada mes a las 11:00 a. m. por medio de Zoom. Pagar la inscripción: tiene un costo de $100.000 Diligenciar el formulario: se activa durante cada fecha establecida para cada convocatoria.

“Para elegir a nuestros beneficiarios nos basamos en la pregunta ¿Cuáles son tus motivaciones para realizar este programa?, que se encuentra en el formulario. Con ella buscamos conocer cuál es tu objetivo de aprendizaje y así poder acompañarte a hacerlo realidad”, se lee en el portal web de Colfuturo.

Para obtener más información acerca de los programas de idiomas, los interesados pueden navegar en el siguiente enlace: https://www.colfuturo.org/programas/idiomas/convocatoria-idiomas

Antes de terminar, los mismos encargados enfatizan que el plan de estudios solo puede ser aplazado una vez, es decir, si la persona se inscribe y no continúa, puede esperar hasta la próxima convocatoria y nada más. No obstante, tiene la posibilidad de hacerlo en nuevas oportunidades, ya que se hace la devolución de los abonos de dinero, aunque con la penalidad de descuento correspondiente.