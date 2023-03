Nuevo programa de bilingüismo e intercambios entre universidades Afroamericanas y colombianas

La Cancillería de Colombia y el Departamento de Estado de los Estados Unidos firmaron una Política Bilateral U.S Colombia Action Plan on Racial and Ethnic Equality, también conocido por sus siglas en español CAPREE, esta política tiene como propósito entre otros fortalecer el bilingüismo e intercambio entre comunidades afro de los dos países.

Desde la Dirección de Poblaciones del Ministerio de Cultura, se ideó proclamar el Decenio Afrodescendiente desde los sonidos de la herencia. - Foto: Iván Valencia

EL lanzamiento del programa para la promoción del bilingüismo e Intercambios entre Universidades Afroamericanas de EEUU y Universidades Colombianas contó con la firma de un MOU en el marco de la coalición para la Inclusión, Equidad y Desarrollo Afro.

A esta iniciativa inicialmente se suman Universidad del Pacifico, Universidad de Cartagena, Universidad Tecnológica del Choco UTCH, Unitecnar de Cartagena, Morgan State University, Igualmente se suman como dinamizadores la Asociación de Alcaldes AMUNAFRO y la Comisión Legal Afro del Congreso de Colombia.

Con esta iniciativa se busca fortalecer el nivel de manejo de Ingles de estudiantes, docentes, lideres comunitarios, emprendedores, mujeres y funcionarios del sector público para que se inserten a los nuevos mercados laborales, económicos y académicos y se conviertan en promotores del bilingüismo como media de desarrollo del pueblo Afrodescendiente en Colombia.

Luis Gilberto Murillo embajador de Colombia en Estados Unidos. - Foto: GUILLERMO TORRES REINA

La creación del programa de inmersión local en Colombia para llevar profesores y estudiantes de Estados Unidos a Colombia, que permitirá que ellos conozcan de primera mano la vida de nuestras comunidades, la riqueza de las tradiciones, la convivencia con la naturaleza, y así identificar e intercambiar ideas de como aprovecharlas mejor, estos intercambios van a crear relaciones dinámicas entre las comunidades afrodescendientes de las Américas y Caribe.

Este programa beneficiara en el primer año, más de 1000 afrocolombianos con formación en bilingüismo, incrementando su capacidad de socialización, facilitando sus relaciones y el conocimiento de nuevas culturas.

La firma de la iniciativa de inclusión, equidad y desarrollo afro, the academic network, inc /the national association of hbcu students and ex alumni y las universidades consolidará la presencia de las Universidades Históricamente Negras (HBCU), estudiantes y ex alumnos como un socio en América Latina que apoya la educación objetivos de los afrodescendientes que residen en la región.

De ahora en adelante, la asociación conocida como IIEDA trabajará en lo siguiente:

Creación, gestión y promoción de una aplicación bilingüe que fortalezca el aprendizaje de idiomas extranjeros en distritos escolares mayoritariamente negros en los EE. UU. y Colombia. Esta misma aplicación podría ponerse a disposición del público.

La capacitación laboral y el desarrollo de la fuerza laboral ayudarán a la población a tener éxito en el campo laboral. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Afro-Expo, a celebrarse del 4 al 9 de octubre de 2023, Cartagena, Colombia. Esta serie de eventos se realizará en un mercado híbrido de ideas, bienes y servicios. Afro-Expo brindará a artistas, artesanos, empresarios, pequeñas empresas, vendedores y otros la oportunidad de presentar y poner a la venta sus vibrantes creaciones mientras se realizan sesiones informativas, reuniones y presentaciones en múltiples lugares de la ciudad, universidades y corporaciones.

Plataforma de medios tradicionales y nuevos de la Universidad Estatal de Delaware (que trabaja con múltiples redes de transmisión para crear programación en varios idiomas para el consumo de la diáspora africana (redes sociales, nuevos medios, podcast, Netflix, etc.)

Trabajar con consejos comunitarios afro/la Asociación de Agricultores Negros para crear negocios agroindustriales.

IIEDA crea armonía entre un grupo de organizaciones e individuos que promueven la educación, la bilingüismo y los programas de intercambio, la agricultura, la agroindustria y la seguridad alimentaria, la salud, la tecnología y blockchain, el desarrollo de la fuerza laboral, la creación de empleo y el espíritu empresarial, la infraestructura y el desarrollo, las mujeres y los niños, el acceso al capital, la equidad de género, la promoción de la cultura de la diáspora africana, el medio ambiente, todo mientras se apoya la mitigación del impacto del cambio climático para la diáspora africana.