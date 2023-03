Evite estos errores comunes al solicitar la visa durante 2023

Se trata de un trámite en el que no todos los aspirantes han logrado obtener la popular credencial para viajar de manera legal a Estados Unidos.

El trámite de la solicitud de la visa americana es uno de los más demandados en la mayoría de países. En Colombia, son cientos las personas que comienzan a llevar a cabo esta diligencia, en la que es necesario contar con el pasaporte y asignar una entrevista con el consular. Pese a que muchos hacen el pago, la Embajada de Estados Unidos se reserva el derecho de admisión, lo que quiere decir que no a todos los ciudadanos extranjeros se les aprueba la credencial de ingreso al país anglosajón.

En cuanto al tiempo, obtener una visa puede llegar a demorar, debido a que al ser un gran número de personas los que solicitan el trámite, la entrevista puede estar programada hasta para dos años después de hacerse la solicitud de turista. En ese sentido, la situación puede cambiar si se trata de otro tipo de visando, como, por ejemplo, de trabajo o estudio.

Pisar los suelos norteamericanos es algo que, en algunos casos, genera frustración e intimidación. Esto porque los nervios pueden jugar una mala pasada y, en consecuencia, da como resultado la denegación de la credencial de ingreso para Estados Unidos.

La formas más segura y confiable para viajar a Estados Unidos es con la visa. Getty Images. - Foto: Getty Images

Entre las recomendaciones generales figura el hecho de responder con la verdad, en la entrevista con el consular, y mantener la serenidad. Sin embargo, lo anterior no siempre sucede así, de modo que la misma Embajada de Estados Unidos en Colombia hace mención de algunos errores que comúnmente se dan en plena solicitud del visado, los cuales pueden llegar a truncar la aprobación del documento como tal.

Las fallas para el visado americano

Al tratarse de un trámite que se ha popularizado año tras año, los expertos han logrado identificar varías prácticas que inciden y, por ello, son necesarias darlas a conocer.

1. Ayuda de terceros

Si bien, muchos acuden a la ayuda de terceros, bajo la premisa de que el formulario es en inglés, pero lo cierto es que esta decisión puede ser de alta afectación para el solicitante extranjero. De hecho, hoy en día existen grupos que se hacen pasar por agencias con las que, posiblemente, se agilizan los procesos. No obstante, la Embajada de EE. UU recuerda que el trámite debe ser personal.

Además, al momento de llenar el formulario DS-160, de la solicitud electrónica de visa de no inmigrante, la persona debe contar con el tiempo adecuado. Si no conoce el lenguaje, puede recurrir a tutoriales compartidos por la misma Embajada, antes de hablar con terceros que pueden resultar diligenciando información inoportuna.

2. No completar el trámite

Como cualquier otra solicitud, ya sea médica o de diferente índole, es necesario terminarla. Sin embargo, los oficiales encargados dicen que hay quienes no terminan por completo el proceso y este error puede llegar a ser irremediable.

La demanda de solicitud para visa americana es alta. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Completar el trámite no solo implica llenar el formulario, hacer el pago correspondiente para a asignación de la entrevista y esperar a que llegue el día, sino que al momento de entablar la conversación con el consular es necesario hablar con moderación y honestidad. Asimismo, omitir información es una mala práctica, ya que en la entrevista interrogan aspectos de trabajo, el porqué se desea viajar, a dónde pretende llegar, entre otras cuestiones, con el fin de que no se trate de un viaje permanente y el ciudadano extranjero vuelva a su país de origen.

Cabe recalcar que el tiempo máximo de permanencia de un visitante en Estados Unidos es de seis meses.

3. No ser conscientes

Pese a que hablar con la verdad es indispensable, esto no quiere decir que la visa sea aprobada. El aspirante debe ser consciente de cuál es su situación actual en términos laborales, adquisición de bienes, vinculación familiar, entre otras variables.

Así las cosas, esto no quiere decir que la persona no tenga la oportunidad de nuevamente postularse para adquirir el visado, pero sí repercute en el factor del tiempo y la economía. Hay que recalcar que no hay un proceso de revisión para un rechazo de visa y, por lo general, se recomienda al ciudadano que se encuentre trabajando y tenga claro lo que va a ir a hacer en Estados Unidos.