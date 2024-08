Este es el puntaje del Icfes con el que se podría ganar una beca de pregrado en Colombia

Cada año, miles de estudiantes egresados de los colegios oficiales y privados de la capital aspiran a iniciar su vida profesional en una institución de educación superior. Sin embargo, en Colombia esto no es una tarea fácil, debido a que algunas de las universidades más prestigiosas del país cuentan con costos elevados para inscribirse.

De otro lado, las universidades públicas, aunque no tienen costo y permiten mayores facilidades a quienes deben pagar una cuota, lo cierto es que también complican en cierto modo la tarea, pues algunos de los exámenes de aplicación son complejos y quienes no han tenido buenos procesos educativos no logran aprobarlos.