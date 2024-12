Icetex: así será el revolcón, según su presidente

En entrevista con SEMANA, el presidente del Icetex, Manuel Acevedo (M.A.) , se refirió al avance de la Comisión de Reforma a la entidad, dio su opinón sobre el retiro de algunos miembros de la mesa y explicó el plan de auxilios de la entidad para los usuarios de cara a la pandemia. SEMANA: Muchos cuestionan la legitimidad y validez de la Comisión de Reforma después de que Unees, Acrees y usuarios se levantaran de la mesa, ¿qué les diría? M.A.: En las 17 sesiones de la Comisión hemos tenido grandes avances. Hemos llegado a acuerdos para avanzar en dos de los cinco ejes definidos en esta Comisión, que son el del plan de alivio e incentivos y el de acompañamiento al estudiante. En este momento la Comisión trata uno de los temas neurálgicos de la reforma, que es las fuentes de fondeo de la entidad y las características del portafolio de servicios. Estos grupos que se levantaron en ningún momento han impedido el avance de la discusión; por el contrario, la Comisión sigue andando con el mismo derrotero que tenía trasado. La Comisión está tan activa como el primero de los días y las ausencias las entendemos como temporales; no es la primera vez que se levantan, lo han hecho y han regresado. Confíamos en que regresen una vez vean los avances a los que seguimos llegando. Este es un espacio de puertas abiertas.

No obstante, seis meses después de ese anuncio, esa reforma estructural a la entidad está en veremos , según denuncian varios representantes de estudiantes y usuarios. Las principales asociaciones de estudiantes universitarios y usuarios se retiraron de la mesa. La Unión Nacional de Estudiantes de Educación Superior (Unees) y la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles (Acrees) argumentaron que, según su perspectiva, no veían futuro en la Comisión, ya que se continuaba con la visión de funcionamiento del Icetex como una entidad financiera.

SEMANA: Quienes se retiraron de la mesa dicen que es un Comité de Aplausos y no hay debate. ¿Cómo funciona la Comisión? ¿Se generan disensos en ella? M.A.: Los cinco ejes de la Comisión se generaron de más de 600 propuestas que recibimos de todos los actores y que han sido recibidas y discutidas con los directivos de la entidad. En esa Comisión hay unas mesas que abordan cada eje, con acompañamiento técnico y jurídico, y de ahí están saliendo muchos de los elementos del proyecto de ley que debemos preparar para reglamentar otros componentes del plan de alivios y esa hoja de ruta para la reforma.

SEMANA: El tema de los productos será el de más polémica, ¿actualmente cuál es la tasa de interés del Icetex y en cuál buscan dejarla?



M.A.: Debemos tener en cuenta que los pagos que hace un estudiante en la actualidad son los que permiten que otro pueda estudiar en el futuro, por eso es la cirucularidad en el crédito educativo. Siempre decimos en la Comisión que la tasa del interés es el resultado del costo para suplir los valores que los jóvenes se demoran en pagar y del costo para cubrir las pérdidas de capital que se producen cuando alguien no paga. Estas variables se vuelven determinantes para llevar la tasa de interés a un nivel más bajo. ¿Cuánto cobra Icetex? Primero debemos tener en cuenta que el 75 por ciento de los créditos educativos son subsidiados y tienen solo interés del IPC anual, es decir, interés del 3,8 por ciento anual: Ninguna entidad puede dar una tasa de este alcance si no cuenta con el subsidio de la Nación; por eso destaco el esfuerzo del Gobierno. En el caso de las tasas que no son subsidiadas, la tasa más alta es inferior al 1 por ciento mensual. Se suele decir que las tasas de Icetex son impagables, pero ninguna se compara con la tasa más alta que cobra Icetex. El presidente ha dado una instrucción muy clara y es que la entidad tenga intereses aún más bajos.

SEMANA: ¿Hay nuevos productos de la entidad de cara a la pandemia?

M.A.: Estamos próximos a lanzar un programa para apoyar a los estudiantes que desertaron de sus estudios y que hoy están pagando un crédito sin graduarse. Con el apoyo de las universidades podrán regresar a clases y, por consiguiente, se contribuirá al crecimiento de vida profesional y futuro aporte de su deuda. A esto se suma el plan de auxilios por la época de covid.