Renfort, el colegio que se unió con Platzi para transformar la experiencia de aprender

Laura es una estudiante de 14 años. Su rutina es similar a la de muchos adolescentes: seis horas al día en un aula de clases, sentada frente a un tablero, recibiendo información que, según ella, “no tiene nada que ver con la vida real”. A pesar de sus buenos resultados en matemáticas, Laura no siente que lo que aprende le sirva para lo que realmente le apasiona: el diseño de videojuegos. Como ella, miles de jóvenes en América Latina enfrentan una desconexión profunda con la escuela.

La crisis en la educación es una realidad global, pero se siente con más fuerza en países de ingresos medios y bajos como Colombia. Según el Banco Mundial, en la región, tres de cada cuatro adolescentes de 15 años no alcanzan los niveles mínimos de competencia en matemáticas. Y lo que es peor: de cada cien niños que se matriculan para primero de primaria en Colombia, tan solo 44 llegan a recibir su diploma de grado al finalizar once. Estamos ante una crisis que no se soluciona con más horas de clase o megacolegios.