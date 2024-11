El 78% de la cuenca del río Magdalena presenta erosión crítica

El estado de salud de la cuenca también tiene mucho que ver con las actuales inundaciones que vive el país. Al ser la cuenca más deforestada del país, según Lasso, se han transformado zonas que ya no tienen la capacidad de captar y procesar el agua que antes era atenuada por los bosques. “Cuando tienes la cuenca desnuda ocurren desastres. Esas son las consecuencias que hemos visto ahora”, lamenta.

Ante la necesidad de prestarle atención a la salud de la cuenca del río Magdalena, investigadores del Instituto Humboldt y la Fundación Natura propusieron un modelo socioecológico que servirá a las autoridades para hacer un monitoreo a los ecosistemas acuáticos que la componen. Esta propuesta espera orientar la toma de decisiones y forma parte del Reporte de Estado y Tendencias de la Biodiversidad Continental de Colombia, conocido como Reporte BIO.

Un modelo ambicioso

Durante más de 10 meses, las biólogas Angélica Batista y Margarita María Roa, dos de las investigadoras de la propuesta Monitoreo de Ecosistemas Acuáticos, del reporte BIO 2019, trabajaron en la recopilación de la información existente que podría dar luces sobre el estado de salud de la macrocuenca del Magdalena. Recorrieron el río desde el departamento del Huila, donde nace, hasta su desembocadura en el mar Caribe. Hicieron entrevistas y encuestas a las autoridades y a la población con el objetivo de definir cuáles son los ecosistemas acuáticos clave que se deben proteger y cuáles son los conflictos socioambientales que se presentan en cada uno de ellos.

Angélica Batista cuenta que construyeron un inventario de actores e, incluso, recopilaron todas las iniciativas de monitoreo que se han implementado en esta región. Construyeron un mapa de trabajo, con 18 indicadores, para que los tomadores de decisiones analicen el impacto de cada acción realizada en la cuenca del Magdalena.

“Se deben abordar los problemas de la macrocuenca de manera integral. No solamente en términos de biodiversidad, o económicos, porque todos los problemas están ligados. Las acciones que se han tomado de manera independiente no han resultado como se esperaba, porque precisamente son ruedas sueltas tratando de arreglar un problema o una situación que no responde a un solo elemento”, explica María Margarita Roa.

Batista la complementa, asegurando que los indicios muestran que la cuenca “requiere atención prioritaria”. En la investigación confirmaron que la presencia de metales en los ecosistemas acuáticos supera los niveles máximos permitidos por la norma colombiana, identificaron que el área de los humedales se ha reducido en un 24 % y que hay una erosión crítica que supera el 78%.