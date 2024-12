Entre la primera y la segunda década del siglo, el ELN pasó de estar en 169 municipios a 85, y su cantidad de integrantes cayó por debajo de los 2.250. Incluso, en 2016 SEMANA conoció que la cifra rondaría los 1.556. Pero ese grupo guerrillero debilitado, sin mayor capacidad armada, no es el mismo que el país hoy conoce. El ‘nuevo’ ELN llegó a quedarse con las zonas de influencia fariana, mientras libra una guerra sin cuartel con el Clan del Golfo y las disidencias para ampliar sus dominios.

Así lo concluyó la Fundación Ideas para la Paz (FIP) en su más reciente informe ‘¿Qué hacer con el ELN?, opciones ante una derrota militar lejana y un diálogo improbable’. Con la premisa de pasar las páginas del conflicto armado , el grupo de investigadores explica el momento en que se encuentra esta organización guerrillera, sus lógicas, sus dinámicas internas y sus trayectorias, para proyectar una hoja de ruta “que pueda ayudar a no seguir dando pasos en falso y conservar la posibilidad de reactivar el diálogo”.

A diferencia de las Farc, el ELN no aspira a librar una guerra de posiciones, sino que basa su accionar en resistir activamente por medio de la guerra de guerrillas, con la táctica de golpear y desaparecer. Para ellos la confrontación armada no se reduce a obtener una victoria, sino a continuar en la guerra mientras se consolida su relevancia en el escenario político y social. Esto explica por qué su fortalecimiento no conduce necesariamente a más combates y bajas. Por eso, en su proyecto de expansión las milicias cumplen un papel clave ya que tienen baja visibilidad y alta capacidad de desestabilización.