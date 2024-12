¿Hay que seguir pagando cánones de arrendamiento de locales comerciales que no pueden abrir, cuotas crediticias o desembolso de créditos cuando la fuente de pago se ve amenazada? Fabricantes y comercializadores se preguntan sobre las consecuencias contractuales de no poder entregar las mercancías a tiempo por las medidas que limitan los puertos , o porque las materias primas escasean.

La pandemia, para la gran mayoría de industrias y negocios, podría generar pérdidas de valor que activen cláusulas de efecto material adverso.

Ahora bien, si alguno de estos hechos constituye fuerza mayor, ¿qué consecuencias se generarían?

Habría que determinar las consecuencias previstas por las partes en el contrato específico y quién asumió el riesgo. Pero el efecto natural es que, si el deudor no puede cumplir su obligación por ese evento, su obligación se entenderá suspendida hasta tanto no se supere el hecho que genere la fuerza mayor. En consecuencia, el deudor no estaría en mora de cumplir sus obligaciones, por lo que no se le podrían aplicar sanciones por incumplimiento como penas, y en consecuencia no se podría exigir su cumplimiento.

Excepcionalmente, la fuerza mayor podría tener indirectamente efectos extintivos de las obligaciones, especialmente en contratos donde se deban cosas únicas en su especie que perezcan por causa del virus.

Si no hay imposibilidad absoluta de cumplir, pero el cumplimiento resulta muy oneroso para el deudor, ¿hay alguna salida?

Sí. La ley colombiana permite la revisión judicial de los contratos cuando circunstancias extraordinarias, imprevistas o imprevisibles, posteriores a la celebración del contrato, hagan excesivamente oneroso para una parte cumplir en el futuro lo debido. Esto se denomina “imprevisión”.

A diferencia de lo que ocurre con la fuerza mayor, no se requiere que haya una imposibilidad de cumplir. Sí se requiere que el evento extraordinario e imprevisto afecte las bases económicas del contrato por resultar muy gravoso el cumplimiento de obligaciones futuras para alguna de las partes, derivadas de contratos no instantáneos o aleatorios.