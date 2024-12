Los carros voladores al mejor estilo de la ciencia ficción podrían ser realidad en un futuro cercano. Uber planea llevar su modelo de transporte compartido al cielo y esta apuesta puede tener elementos adicionales, Las proyecciones resultan ambiciosas: las pruebas piloto de UberAir iniciarían en Dallas, Los Ángeles (Estados Unidos) y Melbourne (Australia) en 2020; darían el salto comercial en 2023 y los autos serían autónomos en 2030.

La compañía ha avanzado notablemente en el desarrollo tecnológico de los ‘taxis’ aéreos que permitirían dejar atrás los trancones; por ejemplo, se aliaron con la Nasa para desarrollar el nuevo sistema de control aéreo. Sin embargo, el gran reto es lograr la certificación para operar. Su tercera edición del Uber Elevate Summit se realizó en Washington D. C. a mediados de junio, no fue una decisión al azar, necesitan el visto bueno de los reguladores y por eso eligieron la capital de Estados Unidos. Al evento asistió la Administración Federal de Aviación (FAA, por su sigla en inglés), que hasta el momento no ha avalado ningún auto volador.

Masificar el uso de vehículos voladores tiene un requerimiento básico: la seguridad de los pasajeros. Ya existe la cabina del UberAir, fue presentada en el Elevate, y está pensada para transportar cuatro pasajeros y un piloto, antes de ser autónoma, a una velocidad de crucero de 150 millas por hora, con un motor eléctrico.

Mientras en Colombia todavía no se resuelven los problemas regulatorios con Uber, la compañía avanza en otras partes del mundo para consolidar su visión del futuro del transporte en las grandes urbes. La idea que tienen en mente no es ser la competencia de los taxistas, sino hacer parte de la revolución del transporte. Se trata de un modelo de transporte multimodal, porque Uber quiere integrar otros servicios, como los carros, las patinetas y las bicicletas con los taxis aéreos, para convertirse en una solución completa de transporte. De hecho, Uber ya cuenta con helicópteros en los que se puede viajar del centro de Nueva York al aeropuerto en 30 minutos, menos de la mitad del tiempo que tardaría en un carro. Pero este servicio sigue siendo costoso, los carros voladores prometen ser a largo plazo tan económicos como un viaje en Uber X.

Los eVTOL (despegue y aterrizaje vertical eléctrico, por su sigla en inglés) probablemente tardarán muchos años en aterrizar en Colombia, ya que la compañía todavía no tiene una fecha para su implementación en América Latina. Dinero conversó con Justin Kintz, vicepresidente de Política Pública y Comunicaciones de Uber, sobre los ‘taxis’ voladores y los retos de la compañía en Colombia. Aunque se mostró abierto al diálogo, advirtió que el tema político sigue pesando mucho.

En Colombia, Uber es considerado un servicio ilegal, ha existido una oposición férrea de los taxistas, ¿qué piensan al respecto?

Justin kintz: En Colombia el servicio de Uber ha tenido mucho éxito, pero a nivel político ha sido muy difícil. Mientras en otros países de América Latina han otorgado licencias y regulado el servicio, en Colombia, después de seis años, todavía hay un gran debate sobre si debería o no otorgarse. Es un poco desalentador que el ritmo de la regulación haya sido tan lento, porque Uber está abierto a que eso pase. Creo que el debate sobre cómo afecta Uber a los taxistas está mal enfocado, es como decir que Amazon es solo una librería. Queremos ser una plataforma de movilidad en la que incluso los taxis puedan acceder a esta tecnología. Creo que es hora de que Colombia tenga una regulación para el servicio de viajes privados, y luego podremos invertir mucho más para mejorar los servicios que prestamos.}